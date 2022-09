You 4, Penn Badgley è di nuovo Joe Goldberg nel trailer della nuova stagione della serie Netflix

You è di ritorno su Netflix con la sua quarta stagione, di cui vediamo adesso un primo trailer: cosa avrà combinato questa volta il Joe Goldberg di Penn Badgley?

You sta tornando, e così il suo protagonista. Penn Badgley veste di nuovo i panni di Joe Goldberg nel primo trailer della quarta stagione della popolare serie Netflix, che svela inoltre l'arrivo degli episodi suddivisi in due parti: dal 10 febbraio (prima parte) e dal 10 marzo (seconda parte).

La serie prodotta dal papà dell'Arrowverse Greg Berlanti e l'ex-showrunner di Supernatural Sera Gamble è basata sui romanzi di Caroline Kepnes, ed era andata in onda negli Stati Uniti su Lifetime prima di divenire un originale Netflix.

La grande popolarità registrata dalla prima stagione di You ha infatti portato la piattaforma a continuarne la produzione, e ora siamo in procinto di vedere cosa ci riserverà lo show nella sua quarta stagione.

Come si evince dal trailer, Joe si è trasferito a Londra e ha una nuova identità e amici, ma la sua situazione sentimentale sembra ancora particolarmente complicata e mortale.

Sembra dunque che, rispetto alla terza stagione - nella quale abbiamo visto Joe (Penn Badgley) e Love (Victoria Pedretti) provare a condurre una tranquilla vita di famiglia nell'apparentemente ridente cittadina di Madre Linda, ma con scarsissimi risultati, per utilizzare un eufemismo - la quarta stagione di You...

You, con Penn Badgley, ha tra i suoi interpreti anche Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Adam James, Sean Pertwee, Ed Speelers e Ben Wiggins.