You 4: il poster svela la nuova data di uscita della quarta stagione

Netflix ha annunciato la nuova data di uscita di You 4 condividendo un poster che ritrae Joe Goldberg, il personaggio interpretato da Penn Badgley.

You 4 ha una nuova data di uscita su Netflix grazie a un poster che ritrae il protagonista Joe Godlberg, il protagonista interpretato dall'attore Penn Badgley.

L'immagine svela ora che la prima parte della quarta stagione debutterà il 9 febbraio, mentre la seconda arriverà un mese dopo circa, il 9 marzo.

You: il poster della stagione 4

Nella quarta stagione di You, come era stato anticipato dal primo trailer, Joe si è trasferito in Europa e si ritrova a Londra, dove quasi sicuramente troverà una nuova ossessione.

Nel cast dei nuovi episodi, oltre a Penn Badgley, ci sono Charlotte Richie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman, Tati Gabrielle ed Ed Speelers.

Il progetto targato Netflix si basa sui romanzi di Caroline Kepnes, ed era andata in onda negli Stati Uniti su Lifetime prima di diventare uno show originale Netflix.

A occuparsi della produzione sono Berlanti Productions e Alloy Entertainment in associazione con Warner Horizon Scripted Television. Berlanti, Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Silver Tree, Michael Foley e Justin Lo sono i produttori esecutivi.