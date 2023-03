You 4: Penn Badgley reagisce a una delle svolte più folli della nuova stagione

Non solamente i fan, ma anche lo stesso Penn Badgley è rimasto piacevolmente scosso da una delle svolte presenti in You 4.

Penn Badgley è stato messo davanti a una delle più grandi svolte presenti in You 4. Nel raccontare quello che ha provato quando ha letto la sua parte, ha anche aggiunto qualche dettaglio in più, elogiando la serie tv targata Netflix e il lavoro compiuto dagli autori con il protagonista.

You 4: una scena della seconda parte della stagione

(Proseguire nella lettura, ovviamente, implica la lettura di importanti spoiler sulla serie. Vi sconsigliamo di proseguire a meno di non aver visto l'intera stagione)

Una delle svolte più forti all'interno di You 4 (se interessati ad approfondire la serie vi rimandiamo alla nostra recensione) avviene quando Joe scopre che Rhys altri non è che il suo alter ego.

L'Hollywood Reporter ha messo Penn Badgley davanti a questa scelta narrativa, chiedendogli la sua opinione su quello che è accaduto nella quarta stagione. Queste sono state le sue parole: "Per Joe formare qualcosa che assomigli a una relazione d'amore - una relazione contraddistinta dall'attaccamento, una vera amicizia - con un uomo è così rinfrescante. L'avevamo già visto con Forty nella seconda stagione, ed era una situazione ironica, anche perché James Scully è un grande attore, ed è stato un grande personaggio", ha detto Badgley. Il protagonista della serie Netflix ha ribadito: "Lo preferisco così, però, perché l'unica cosa che non potrebbe fare con un altro amico è quella di lasciarlo entrare nelle sue psicosi, nel modo in cui siamo riusciti facendolo in questa maniera. È stato uno dei momenti più divertenti nell'interpretare Joe, anche solo per via del fatto che riesce a parlare di più, ad aprirsi. Se Rhys è essenzialmente l'incarnazione dei suoi pensieri, significa che non sta pensando così tanto. Quindi, significa che Joe deve parlare piuttosto che pensare".

You 4: Greg Kinnear è nel cast con un personaggio molto pericoloso

Vi ricordiamo che, attualmente parlando, tutti gli episodi di You 4 sono disponibili nel catalogo di Netflix.