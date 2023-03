You 4: Greg Kinnear è nel cast con un personaggio molto pericoloso

Sembra proprio che Joe Goldberg, alias Jonathan, si ritroverà faccia a faccia con Greg Kinnear, nella seconda parte di You 4 (di seguito trovate la nostra recensione). Il casting del noto attore è stato tenuto segreto fino ad oggi, rivelando che il suo ingresso nella serie Netflix metterà a dura prova i già fragili equilibri fra Joe e Kate.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler sulle nuove puntate della serie!

Greg Kinnear e Bobby Coleman in una scena di The Last Song

In base a quanto rivelato da IndieWire Greg Kinnear vestirà i panni di Tom Lockwood in You 4, il padre di Kate che lei tanto teme e disprezza, avendolo descritto più volte come "il peggior uomo sulla faccia della terra". Alle prese con la nuova minaccia introdotta negli ultimi episodi usciti, Joe (Penn Badgley) si troverà a fare i conti anche con un nuovo e temibile personaggio.

"Il nostro direttore del casting e i produttori, principalmente Sarah Schecter, fanno un sacco di lavoro dietro le quinte quando si tratta di un casting di altissimo livello come quello", ha detto a IndieWire la showrunner Sera Gamble. La produttrice ha aggiunto: "Ho ricevuto una telefonata del tipo, 'Cosa ne pensi di Greg Kinnear?' E io, 'Sono una grande fan. È tutto vero? Pensi che interpreterà il cattivo? Sarebbe fantastico', come è stato fantastico quando ho sentito che Penn Badgley avrebbe interpretato il protagonista".

Successivamente la showrunner di You 4 ha rivelato che il personaggio di Tom Lockwood (Kinnear) è caratterizzato da un atteggiamento tipico di una persona normale e insospettabile, sottolineando: "Abbiamo stabilito nello show che quelli sono i nostri cattivi preferiti, quelli che si presentano come bravi ragazzi". Cosa dobbiamo aspettarci da lui? Vi ricordiamo che la seconda parte della serie è disponibile su Netflix dal 9 marzo.