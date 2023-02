You, Penn Badgley non voleva più girare scene di sesso: "Ho chiesto di eliminarle"

Nella giornata di ieri è arrivata su Netflix la quarta stagione di You, serie thriller prodotta dal papà dell'Arrowverse Greg Berlanti e dall'ex-showrunner di Supernatural Sera Gamble. Penn Badgley torna a vestire i panni dell'ossessivo Joe Goldberg, ma c'è una grande differenza rispetto al passato. Sono state ridotte al minimo le scene di sesso.

Una scena dell'episodio The Lady Vanished di Gossip Girl con Penn Badgley e Jessica Szohr

La decisione è stata presa direttamente dall'attore che ha così dichiarato: "Ho chiesto a Sara Gamble di non realizzare più scene molto intime. Si è trattata di una decisione che ho preso prima delle riprese e penso di non averlo mai detto pubblicamente sino a oggi. Non volevo infilarmi in un percorso di carriera in cui sarei stato ricordato soltanto per un ruolo romantico e per scene di sesso".

L'attore ha poi aggiunto: "La fedeltà in ogni relazione, compreso il mio matrimonio, è importante per me. Sono arrivato al punto di non volerle più fare e ho chiesto a Sara di passare da 100 a 0. Ovviamene non si poteva togliere del tutto questo aspetto dalla serie, ma Sara non ha battuto ciglio e ha apprezzato la mia onestà. Per questa stagione sono state ridotte davvero al minimo".

La sinossi della quarta stagione di You riporta: "Dopo che la sua vita precedente è andata in fumo, Joe Goldberg è volato in Europa per sfuggire al suo passato, adottare una nuova identità e, naturalmente, inseguire il vero amore. Ma Joe si ritroverà presto nello strano ruolo di detective, quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino di Londra. Ora, il suo futuro dipende dall'identificazione e dall'arresto di chi sta prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici, composto da mondani ricchissimi".

You, con protagonista Penn Badgley, ha tra i suoi interpreti anche Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Adam James, Sean Pertwee, Ed Speelers e Ben Wiggins.