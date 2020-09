You 3: ecco quando inizieranno le riprese della serie Netflix

Al via le riprese di You 3, la nuova stagione della serie tv Netflix che vede protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti: ecco quando inizierà la lavorazione dei nuovi episodi.

Le riprese di You 3 inizieranno a novembre, come riportato dallo scooper Daniel Richtman. La nuova stagione della serie tv Netflix con Penn Badgley e Victoria Pedretti, potrebbe quindi uscire entro la fine del 2021.

You: Penn Badgley in un'immagine della prima stagione

A distanza di due anni dal suo debutto su Netflix, la serie tv You si prepara a tornare con una terza stagione. Trasmessa inizialmente su Lifetime, l'opera che vede protagonista Penn Badgley ha raggiunto la popolarità internazionale grazie alla piattaforma streaming ed è stata seguita da milioni di persone che si sono appassionate alle vicende relative a Joe Goldberg, un librario di New York che appare come un bravo ragazzo ma che, in realtà, rivela quasi subito di essere un maniaco ossessionato da diverse ragazze malcapitate. Nei nuovi episodi ritroveremo anche Victoria Pedretti che tornerà ad interpretare ragazza di Joe, Love Quinn.

Nel finale della seconda stagione, Joe ha appreso che Love non aveva paura di uccidere per lui e che era rimasta incinta della sua bambina. Joe si è reso quindi conto che era disposto a rimanere in una relazione fissa con Love. Il duo si è trasferito insieme in un quartiere periferico della California ed è lì che Joe, sbirciando attraverso il recinto della loro casa, ha visto una donna che scriveva su un diario. La domanda su chi sia quella nuova donna non ha ancora trovato risposta ma alcuni fan della serie ipotizzano che potrebbe essere la madre di Joe, Sandy, che lo ha abbandonato da bambino.

Il successo di You ha portato al rinnovo della serie per una terza stagione, annunciato nel mese di gennaio. Stando a quanto riferito nelle ultime ore, già nel mese di novembre avranno inizio le riprese dei nuovi episodi che, come intuibile, sarebbero anche potute partire prima, se non fosse stato per l'emergenza sanitaria. La notizia è arrivata attraverso un tweet dello scooper Daniel Richtman, nel quale ha indicato anche che le riprese seguiranno rigide restrizioni sanitarie, come è avvenuto per ogni produzione che è ripartita di recente. Se tutto andrà secondo i piani, il rilascio della terza stagione di You potrebbe quindi avvenire entro la fine del prossimo anno.