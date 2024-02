Yorgos Lanthimos: il suo prossimo film sarà il remake del sci-fi coreano Save the Green Planet!?

Yorgos Lanthimos si gode il successo di Povere creature!, attualmente primo al box office italiano e forte di ben 11 candidature agli Oscar 2024, e guarda al futuro. inoltre è imminente l'uscita della sua prossima fatica, Kind of Kindness, anch'esso interpretato da Emma Stone, che potrebbe debuttare a Cannes 2024. Ma adesso circola un rumor sul suo prossimo progetto.

Secondo l'insider Daniel Richtman, Lanthimos si appresterebbe a dirigere il remake del film sudcoreano Save the Green Planet! per CJ Entertainment. Emma Stone, ufficialmente musa di Lanthimos, sarebbe già in trattative per la pellicola in questione.

La sinossi di Save the Green Planet!

Protagonista della storia è Teddy, un giovane e ansioso apicoltore il quale si convince che esseri extraterrestri provenienti da Andromeda stiano orchestrando la distruzione dell'ambiente. Insieme al cugino Don, Teddy rapisce una potente dirigente farmaceutico di nome Michelle per evitare il disastro totale. Il film è un mix tra commedia dark, thriller, eco-fiction, fantascienza e tagliente critica sociale.

Secondo Production Weekly, le riprese del remake prenderanno il via a giugno in Inghilterra e a New York City. Will Tracy ha firmato la sceneggiatura, Ari Aster è coinvolto come produttore.

In un'intervista del mese scorso con Dazed, Lanthimos ha rivelato che sta ancora lavorando con Ottessa Moshfegh all'adattamento di My Year of Rest and Relaxation, ma è interessato a fare del remake di Save the Green Planet! il suo prossimo film:

"Ci sono diversi progetti a cui sto pensando e Save the Green Planet! è uno di quelli".