Per Emma Stone e Yorgos Lanthimos c'è una nuova prima volta: un enorme evento sportivo

Per la prima volta nella loro collaborazione, che conta ad oggi ben quattro film, Stone e il regista greco hanno preparato uno spot pubblicitario che sarà trasmesso la notte del Super Bowl

Dopo La Favorita, Povere Creature!, Kinds of Kindness e Bugonia, l'attrice premio Oscar Emma Stone e l'acclamato regista Yorgos Lanthimos hanno aggiunto un altro progetto alla loro pluripremiata serie di collaborazioni.

Si tratta del primo spot pubblicitario del duo per il Super Bowl. E mentre la piattaforma specializzata in programmazione di siti web Squarespace ha sostituito le immagini spesso contorte dei progetti passati della coppia, i fan possono comunque contare sulla natura audace, provocatoria e dark-comica che ha reso celebre questa partnership.

Intitolato Unavailable, lo spot TV di Squarespace segna la dodicesima apparizione della piattaforma al Super Bowl e andrà in onda tra il primo e il secondo quarto del Super Bowl LX, il prossimo 8 febbraio.

Emma Stone nel poster di Unavailable di Yorgos Lanthimos

Chi c'è dietro il nuovo spot di Yorgos Lanthimos?

Il set di Unavailable è stato realizzato dallo scenografo James Price (Povere Creature!, Bugonia, The Iron Claw), mentre la colonna sonora è opera del team di Lanthimos e del compositore Jerskin Fendrix. Il tutto è stato girato a Londra su pellicola in bianco e nero.

Oltre a Unavailable, Lanthimos ha diretto lo spot del Super Bowl 2026 per l'app di consegna di cibo Grubhub. Questi progetti segnano i primi due spot del Super Bowl del regista greco, mentre Unavailable segna il primo e unico spot di Emma Stone.

Come parte del lancio della campagna, Squarespace sta rilasciando una serie di poster cinematografici, creando una narrazione visiva che rispecchia la suspense e l'intensità del teaser. Mentre il resto dello spot, ovvero il motivo delle lacrime di Stone, è ancora segreto, la storia continuerà a svelarsi fino al grande evento dell'8 febbraio.

Bugonia: Emma Stone, Yorgos Lanthimos, Jesse Plemons e Aidan Delbis a Venezia 2025

Il regista si prenderà una pausa dopo Bugonia?

Dopo l'intenso periodo di lavoro - con tre film rilasciati in tre anni - Lanthimos ha annunciato una pausa dal cinema una volta completata la promozione di Bugonia, sottolineando il bisogno di fermarsi e ricaricare le energie prima di tornare a dirigere nuovi progetti.

Non è chiaro se il suo prossimo progetto prevedrà un'altra collaborazione con Emma Stone, vista la forte fiducia reciproca che nutrono l'uno per l'altro, ma quest'ultima collaborazione per il Super Bowl fa intendere che i due sono più che disposti a realizzare altro insieme.