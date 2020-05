Yes Man: l'incredibile storia vera che ha ispirato il film con Jim Carrey

Yes Man è film del 2008 con Jim Carrey che è basato su una storia vera, tratta da un libro autobiografico scritto da Danny Wallace, un autore, produttore e giornalista britannico che ha trascorso un anno rispondendo "sì" ad ogni domanda a lui posta, registrando i risultati in un taccuino e annotando ogni conseguenza della sue scelte.

Danny Wallace ha perfino incluso, al termine delle riprese, un nuovo capitolo alla fine dell'ultima edizione di Yes Man in cui ha parlato, quasi esclusivamente, di varie sfaccettature del mondo del cinema: "Hollywood è stata semplicemente grandiosa. Dovevo incontrare tutte le persone che facevano parte del cast e della troupe ogni mattina, è stato surreale arrivare sul set e vedere una sedia con il tuo nome sopra."

Jim Carrey fa bungee jumping da un ponte per il film Yes Man

Ma incontrare Jim Carrey è stata sicuramente una delle esperienze più strabilianti per Wallace: "Potevo vederlo sullo schermo ed un minuto dopo si trovava al mio fianco, il che non sembrava avere alcun senso. La prima volta abbiamo parlato un po' e all'improvviso mi è sembrato tutto molto normale. Abbiamo parlato di cose molto normali, come quello che aveva visto recentemente in TV, ma la cosa più straordinaria è che quando le telecamere si accendono quella persona normalissima si trasforma in Jim Carrey, la star del cinema."

Jim Carrey, proprio come il suo personaggio in Yes Man, ha detto "sì" a molte cose durante la produzione del film: ha realmente imparato a suonare la chitarra, ha appreso molti termini base in lingua coreana, ha fatto bungee jumping ed ha seguito un corso di fotografia.