Yes Man: il film con Jim Carrey stasera su Italia 1

Va in onda stasera su Italia 1, in seconda serata alle 23:06, Yes Man, commedia del 2008 diretta da Peyton Reed e basata sulla storia vera del giornalista e umorista britannico Danny Wallace.

La storia del nostro Yes Man comincia molto tempo prima rispetto alla drastica decisione. Un uomo, Carl Allen (Jim Carrey) è talmente depresso per la fine del suo matrimonio, durato solo 6 mesi, che rifiuta qualsiasi cosa gli venga proposta, tra cui le uscite con gli amici. Le cose però cambieranno quando il protagonista deciderà di dire di sì a tutto per un anno intero, compreso un appuntamento con la ribelle Allison (Zooey Deschanel)...

Il progetto di Yes Man è stato accolto con grande entusiasmo da Jim Carrey che si è lanciato nel film con anima e, soprattutto, corpo. Tanto da non volere neppure uno stunt-man e realizzando da solo anche scene potenzialmente rischiose, come saltare dall'Arroyo Seco Bridge e cadere sulla schiena dopo il litigio con la cameriera, mossa che gli è costata la frattura di 3 costole.