Yellowstone: al via le riprese della serie prequel Y: 1883

Hanno preso il via ieri a Fort Worth, Texas, le riprese di Y: 1883, prequel del fortunato Yellowstone che racconta la storia delle origini della famiglia Dutton e il suo arrivo in Montana.

Taylor Sheridan, autore di tutti gli episodi, dirigerà il pilot di Y: 1883. Il cast si espande con l'arrivo di Isabel May che interpreterà Elsa, la figlia maggiore di John e Margaret Dutton (interpretati da Tim McGraw e Faith Hill). Sua sarà la prospettiva del racconto dell'epopea familiare in cui il nucleo è costretto a lasciare il Texas a bordo di un carro unendosi a una carovana di pionieri per recarsi in un territorio ostile in cerca di una vita migliore in Montana. LaMonica Garrett sarà Pinkerton, braccio destro di Shea Brennan (Sam Elliott), che guida la carovana verso la "terra promessa".

"Tutto inizia con la scrittura, e Taylor Sheridan è uno scrittore brillante", ha dichiarato Sam Elliott. "Penso che il genere western parli chiaramente a tutti noi. Le classiche lotte dell'uomo contro l'uomo, dell'uomo contro la natura e dell'uomo contro se stesso. È tutto lì, nel 1883, e sono onorato di farne parte".

Y: 1883 sarà prodotto da Taylor Sheridan, il creatore di Yellowstone ed è uno dei due spinoff previsti. L'altro, intitolato 6666, è incentrato sul Four Sixes ranch in West Texas.