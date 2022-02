Yellowstone: in arrivo una nuova serie prequel, 1932

Il fenomeno Yellowstone si amplia ancora, dopo il successo di 1883 è in arrivo una nuova serie prequel, 1932, ambientata durante il Proibizionismo.

Dopo 1883, che si va espandendo con l'ordine di nuovi episodi, i produttori di Yellowstone annunciano l'arrivo di una nuova serie prequel intitolata 1932, che espanderà ulteriormente le avventure della famiglia Dutton.

Y: 1883: Faith Hill e Tim McGraw in una scena

Paramount+ ha trovato la sua gallina dalle uova d'oro ha trovato con la serie Yellowstone, creata da Taylor Sheridan e interpretata da Kevin Costner, che ha già dato vita a un primo prequel spinoff, 1883, altrettanto di successo. Paramount ha annunciato, inoltre, di aver messo in cantiere un numero ancora indefinito di episodi aggiuntivi oltre ai nove già disponibili per 1883. Ma non chiamatelo rinnovo di stagione.

1883 vede la star del country Tim McGraw nei panni del veterano della Guerra Civile James Dutton, un antenato della famiglia Dutton che forgia un percorso con la sua famiglia verso una nuova casa nella natura selvaggia trasferendosi dal Texas al Montana. Faith Hill interpreta sua moglie Margaret, Isabel May è figlia Elsa, e Audie Rick interpreta il ruolo del giovane John Dutton Sr.

La premiere di 1883 ha stabilito un record su Paramount+ conquistando 4,9 milioni di spettatori totali nelle valutazioni di Nielsen's Live + Same Day.

I fan di Taylor Sheridan possono gioire con la nuova serie, 1932, che si occuperà della storia di un altro ramo dell'albero genealogico dei Dutton. La serie sarà prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios e si espanderà ulteriormente in un universo che ha già ottenuto uno spin-off in 6666, sul famoso ranch Four Sixes a conduzione familiare con sede nel Texas occidentale che opera dal 1870. La Paramount afferma che 1932 "seguirà una nuova generazione di Dutton durante il periodo dell'espansione occidentale, del proibizionismo e della Grande Depressione".