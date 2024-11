Yellowstone: il personaggio di Kevin Costner è ancora centrale nell'ultima stagione

Nonostante abbia lasciato la serie prima dell'inizio della produzione dell'ultima parte di stagione, il John Dutton di Kevin Costner è ancora parte integrante della storia raccontata in Yellowstone.

Parlando con l'Hollywood Reporter, alla regista Christina Voros sono state chieste alcune informazioni sullo status di Costner nella serie e ha risposto che Dutton è ancora una presenza "integrante" nell'ultima stagione.

"Il suo personaggio è ancora centrale. Penso che dire qualcosa di più di questo comprometterebbe potenzialmente tutto il lavoro che è stato fatto per redigere le sceneggiature!" ha argomentato la Voros. "Ma credo che il motivo per cui la gente si chiede: 'C'è, non c'è? Dov'è e dove non è?' è perché lui è il patriarca e la sua presenza è una componente essenziale della storia. John Dutton è ancora centrale".

Yellowstone 5: una scena della serie

Com'è ampiamente noto ormai, Kevin Costern ha lasciato il cast di Yellowstone dopo un tira e molla con la Paramount. Alla fine l'attore non ha fatto ritorno nella serie, perché impegnato nella realizzazione della sua epopea western Horizon: An American Saga - Chapter 1. Nonostante la sua uscita di scena, Voros ha detto che il creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, ha comunque scritto un finale soddisfacente e coerente.

Yellowstone 5, Ian Bohen: "Avrà il miglior finale nella storia delle serie tv"

"Mi sono sentita davvero fortunata a poterlo dirigere", ha aggiunto Voros. "Taylor ha sempre un'idea di dove andrà a finire qualcosa e la gioia è guardarlo mentre trova il modo di arrivarci. Quindi tutto quello che posso dire è che quando ho letto i copioni, mi sono sentita tremendamente grata di far parte del racconto di questo capitolo della storia".

Yellowstone racconta la storia della famiglia Dutton, guidata da John Dutton, che controlla il più grande ranch di bestiame contiguo degli Stati Uniti. Tra alleanze mutevoli, omicidi irrisolti, ferite aperte e rispetto duramente guadagnato, il ranch è in costante conflitto con coloro che confinano con lui: una città in espansione, una riserva indiana e il primo parco nazionale americano. Gli episodi finali debutteranno il 10 novembre prossimo.