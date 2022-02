Yellowstone 5: la serie con Kevin Costner ottiene il rinnovo e tornerà con nuovi episodi

Yellowstone 5 verrà realizzata: la serie ha ottenuto il rinnovo necessario per la realizzazione di nuovi episodi della serie con star Kevin Costner.

La produzione ha inoltre anticipato che Jen Landon e Kathryn Kelly saranno nei nuovi episodi una presenza regolare tra gli interpreti.

La quinta stagione di Yellowstone, creata da Taylor Sheridan, potrà contare su un cast composto dal protagonista Kevin Costner e da Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Wes Bentley, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little e Ryan Birmingham.

La serie è un'avvincente saga familiare con protagonista ancora una volta il premio Oscar Kevin Costner nei panni del cowboy John Dutton.

Proprietario di un ranch nel Montana, l'uomo lotta per mantenere la stabilità della famiglia e del ranch, minacciato dai costruttori e da una riserva indiana, a cui si aggiunge la corruzione della classe politica. Tutti hanno un obiettivo: conquistare il territorio del ranch.

La quarta stagione inizia subito dopo l'adrenalinico finale della terza stagione, con le vite di John, Bette e Kayce in pericolo e con Jamie contro la sua famiglia. La guerra contro Market Equities è ancora in corso.