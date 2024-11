Yellowstone, momento shock: svelato il destino del John Dutton di Kevin Costner

Come noto da tempo, Kevin Costner non tornerà nei panni di John Dutton nella seconda parte della quinta e ultima stagione di Yellowstone per alcuni screzi con la produzione dovuti agli impegni del regista e attore che andavano a interferire con i piani delle riprese della serie. Così si è dovuto optare per un'altra soluzione.

Ovviamente, seguono spoiler sui contenuti dell'ultimo episodio di Yellowstone, quindi non proseguite nella lettura se non siete in pari con quanto accaduto nel corso della narrazione, oppure continuate a vostro rischio e pericolo.

Nel primo episodio della seconda parte della quinta stagione, è stato rivelato che il patriarca della famiglia Dutton, interpretato da Kevin Costner, è rimasto ucciso dopo una ferita mortale da arma da fuoco nel bagno della villa del governatore del Montana. Sebbene si veda il corpo insanguinato di un uomo anziano sulla scena del crimine, il volto di Costner non appare mai.

Il colpo di scena di Yellowstone 5

I figli di Dutton, Beth (Kelly Reilly) e Kayce (Luke Grimes), sono accorsi quando John è arrivato in ritardo al primo giorno del suo processo di impeachment, istigato dal figlio opportunista Jamie (Wes Bentley). Beth dà subito la colpa della morte del padre a Jamie, ma Kayce non riesce a credere che lui abbia qualcosa a che fare con questa storia.

Nel frattempo, Jamie, che nell'ultimo episodio di Yellowstone aveva discusso con la sua amante e risolutrice Sarah (Dawn Olivieri) di far uccidere Beth da un sicario, riceve una misteriosa telefonata da qualcuno che sembra confermare il successo dell'attentato a John utilizzando un linguaggio in codice. Jamie convoca quindi una conferenza stampa strappalacrime in cui, nel suo ruolo di procuratore generale del Montana, annuncia che John è stato trovato morto per suicidio.

Questa rivelazione lascia sbigottite Beth e Kayce, che tornano al ranch di Yellowstone per riorganizzarsi quando sentono l'annuncio, e non credono che il padre si sia suicidato. È chiaro che questo mistero sarà al centro della seconda metà della quinta stagione. Nonostante l'uscita dalla serie, Costner è ancora il primo membro del cast nominato nei titoli di testa e appare nei titoli di coda in qualità di produttore esecutivo.