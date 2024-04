Lily Gladstone e Kelly Marie Tran saranno una coppia nel remake di The Wedding Banquet

Le star di Killers of the Flower Moon e Star Wars lavoreranno insieme nella versione americana del film romantico di Ang Lee.

Lily Gladstone, candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, interpreterà Liz nel film The Wedding Banquet di Andrew Ahn, remake della commedia romantica del 1993 di Ang Lee, Il banchetto di nozze. Al suo fianco, Kelly Marie Tran, voce del personaggio di Raya nel disneyano Raya e l'ultimo drago nonché interprete di Rose Tico negli ultimi due film della trilogia sequel di Star Wars, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker. Tran interpreterà la compagna di Liz, Angela.

Star Wars: Gli ultimi Jedi - Kelly Marie Tran interpreta Rose

La storia di The Wedding Banquet ruota intorno a Min, il cui matrimonio proposto al suo ragazzo Chris (Bowen Yang). Determinato ad ottenere il permesso di soggiorno, Min convincerà la sua cara amica Angela (Tran) a sposarlo, promettendole di coprirle i costi del trattamento di fecondazione in vitro per la sua compagna, Liz (Gladstone). Il piano architettato per un matrimonio discreto in municipio prende una piega drammatica quando la nonna di Min arriva a Seattle, decisa ad organizzare un lussuoso banchetto nuziale coreano, sconvolgendo le loro vite in maniera inaspettata.

Cast coreano

Diverse star coreane parteciperanno alle riprese, da Joan Chen, conosciuta principalmente per il ruolo di Josie Packard in I segreti di Twin Peaks, a Youn Yuh-jung, premiata con l'Oscar per Minari, e scelta per interpretare la nonna. Al momento è ancora in corso il casting per il ruolo principale di Min.

Il banchetto di nozze: una scena del film

Il banchetto di nozze di Ang Lee è il secondo lungometraggio nella carriera del regista taiwanese e il primo ad ottenere una distribuzione cinematografica. Il film include Winston Chao nel suo esordio come attore, nei panni di un uomo omosessuale che sposa una delle sue inquiline, una donna cinese (May Chin), per tenere a bada i suoi genitori e permetterle di ottenere un permesso di soggiorno. Tuttavia, i suoi genitori giungono negli Stati Uniti per organizzare il banchetto nuziale, mettendolo in imbarazzo nei confronti della relazione con il suo compagno (Mitchell Lichtenstein). Il film fu un buon successo al box-office ottenendo anche una candidatura all'Oscar al miglior film straniero e l'Orso d'Oro al Festival di Berlino.