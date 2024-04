Pierfrancesco Favino, Lily Gladstone, Eva Green e Omar Sy nella giuria di Cannes 2024

Annunciati i membri della giuria del concorso internazionale di Cannes 2024 che assegnerà il prestigioso palmares. La presidente Greta Gerwig guiderà una giuria composta dagli attori Pierfrancesco Favino, Lily Gladstone, Eva Green e Omar Sy. Con loro lo sceneggiatore turco Ebru Ceylan, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona e il regista giapponese Kore-eda Hirokazu.

La Giuria avrà l'onore di assegnare la Palma d'oro a uno dei 22 film in Concorso, dopo Anatomia di una caduta di Justine Triet, che ha trionfato nel 2023. I vincitori saranno annunciati sabato 25 maggio nel corso della Cerimonia di Chiusura, trasmessa in diretta da France Télévisions in Francia e da Brut a livello internazionale.

"Megalopolis" Francis Ford Coppola

"The Apprentice" Ali Abbasi

"Motel Destino" Karim Ainouz

"Bird" Andrea Arnold

"Emilia Perez" Jacques Audiard

"Anora" Sean Baker

"The Shrouds" David Cronenberg

"The Substance" Coralie Fargeat

"Grand Tour" Miguel Gomes

"Marcello Mio" Christophe Honoré

"Caught By The Tides" Jia Zhang-Ke

"All We Imagine As Light" Payal Kapadia

"Kinds Of Kindness" Yórgos Lánthimos

"L'amour Ouf" Gilles Lellouche

"Diamond Brut" Agathe Riedinger

"Oh Canada" Paul Schrader

"Limonov - The Ballad" Kirill Serebrennikov

"Parthenope" Paolo Sorrentino

"The Girl With The Needle" Magnus Von Horn

"The Most Precious of Cargoes" Michel Hazanavicius

" Three Kilometres to the End of the World" Emanuel Parvu