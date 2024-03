Lily Gladstone ricorda la sconfitta di Cate Blanchett agli Oscar: 'Mi arrabbiai moltissimo'

Cate Blanchett era stata nominata come miglior attrice per il suo ruolo in Elizabeth del 1998, ma alla fine l'Oscar fu vinto da Gwyneth Paltrow.

Lily Gladstone è una grande fan di Cate Blanchett, e ha recentemente ricordato la sua reazione quando Blanchett non ha vinto l'Oscar per Elizabeth. In particolare, La star di Killers of the Flower Moon ha dichiarato a People di essere rimasta molto delusa quando l'attrice di Tár non ha vinto l'Oscar come miglior attrice per il suo ruolo nel dramma biografico del 1998.

"Ho idolatrato Cate Blanchett fin da quando ero adolescente. Quando era in lizza per Elisabetta agli Oscar e non vinse, ricordo di esserci rimasta malissimo, ero molto, molto arrabbiata. È la mia attrice preferita per eccellenza. Penso che sia il più grande talento di questa generazione", ha detto Gladstone.

"Il suo grande consiglio è stato quello di assumere funghi adattogeni per tutto il periodo, un ottimo consiglio", ha aggiunto. "È un rituale di autocura facile e veloce da attuare e che viene da uno dei più brillanti attori viventi".

I progetti futuri

La Gladstone è stata candidata all'Oscar come miglior attrice insieme ad Annette Bening, Sandra Hüller, Carey Mulligan e Emma Stone, ed è stata la prima attrice nativa americana ad essere candidata al prestigioso premio.

Gladstone reciterà in Fancy Dance di Apple TV, e in The Memory Police, di Reed Morano.