Yellowstone, Kevin Costner non aveva interesse nel vedere il suo personaggio dire addio alla serie

Kevin Costner ha confessato di non avere particolarmente fretta di vedere l'ultima apparizione del suo personaggio nella serie Yellowstone. Le scene finali di John Dutton nella serie sono state trasmesse pochi giorni fa negli USA ma Costner non sembrava particolarmente interessato.

Ospite del The Michael Smerconish Program, Coster ha confessato di non essersi per niente interessato riguardo ai suoi ultimi episodi nello show e non sapeva nemmeno quando sarebbero andati in onda. L'attore e regista sembra ormai slegato dalla creazione di Taylor Sheridan e John Linson.

Disinteresse

"Sarò completamente onesto" ha esordito Costner "Non sapevo che andassero effettivamente in onda ieri sera. Giuro su Dio. Ho visto annunci con la mia faccia ovunque e ho pensato 'Accidenti, non ci sono in questa stagione'. Ma non mi sono reso conto che ieri fosse la serata. Veramente, il mio focus è stato su ciò che dovevo fare, e ho un po' di chiamate da fare".

Kevin Costner è John Dutton in Yellowstone

La star e regista di Horizon che ha interpretato John Dutton in Yellowstone, ha proseguito:"A volte mi sento solo un passeggero nella mia vita, in cui accade molto. Qualcuno mi ha detto che ero andato in onda ieri sera, e ho detto che no, l'ho scoperto soltanto stamattina in realtà".

Il motivo dell'addio

Kevin Costner ha confermato che il motivo dell'addio a Yellowstone è stato dettato soltanto da conflitti di programmazione:"Ci sono questioni contrattuali che mi avrebbero permesso di fare entrambe le cose ma poiché entrambe erano contrattuali, bisognava fare spazio all'altra. C'era spazio ma per loro era difficile rispettare il programma".

Le difficoltà nel far conciliare gli impegni avrebbe portato alla separazione:"Sembrava che fosse semplicemente troppo difficile per loro cambiare. C'era il tempo e si poteva affrontare. Io non ho lasciato, non ho abbandonato la serie" ribadisce l'attore.