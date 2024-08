Yellowstone 5: pesa l'assenza di una delle star nella prima immagine della seconda parte

Manca poco al ritorno di Yellowstone, la serie di Paramount Network creata da Taylor Sheridan e John Linson, e ora è apparsa per la prima volta un'immagine della seconda parte della stagione 5. I primi otto episodi sono stati distribuiti su Sky Atlantic nel 2023.

I fan attendono con ansia la seconda parte che debutterà sul canale satellitare in Italia il prossimo 10 novembre. Tra i personaggi protagonisti della foto di Yellowstone 5 spicca l'assenza di una delle grandi star dello show.

Senza John

A dicembre dello scorso anno è stato annunciato che Kevin Costner avrebbe lasciato Yellowstone per concentrarsi sulla regia del suo film western in più parti, Horizon, presentato all'ultimo Festival di Cannes e distribuito nelle sale a giugno.

La seconda parte del film doveva essere lanciata al cinema ad agosto ma il tiepido responso del pubblico nei confronti della prima parte ha convinto la produzione a cambiare strategia distributiva. Sul fronte Yellowstone, Kevin Costner ha minacciato di far causa ai produttori nel corso di un'udienza per il mantenimento dei figli durante le procedure di divorzio in atto dalla moglie Christine Baumgartner.

Secondo Costner, la produzione della serie avrebbe dovuto elargirgli ancora 12 milioni di dollari per la seconda metà della stagione 5 per via di una clausola 'pay or play', sottolineando come la lunga e difficile trattativa abbia condotto alla separazione.

Nel futuro post-Yellowstone, Paramount ha dato il via libera ad uno spinoff intitolato The Madison, con Patrick J. Adams, Matthew Fox, Elle Chapman e Beau Garrett nel cast. Non è escluso che venga prodotta anche una stagione 6 di Yellowstone, con la trama che verterebbe sui personaggi di Kelly Reilly e Cole Hauser. Nel frattempo, dopo aver detto addio a John Dutton, Kevin Costner è totalmente immerso nel mastodontico progetto di Horizon, che dovrebbe proseguire con almeno altri tre film.