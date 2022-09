Yellowstone 5, è guerra per i Dutton nel trailer dei nuovi episodi della serie Paramount con Kevin Costner

Yellowstone 5 si prepara a debuttare sul piccolo schermo, e in occasione dell'arrivo dei nuovi episodi della serie Paramount con Kevin Costner, possiamo ora gustarci il trailer integrale della quinta stagione.

La famiglia Dutton tornerà presto in tv, e con essa riprenderanno le lotte politiche e le strategie che stavamo tutti aspettando di vedere da quando abbiamo scoperto che sarà John (Kevin Costner) il nuovo governatore del Montana al posto di Lynelle, come ci ricorda anche TV Line.

E a giudicare dal trailer, il cambiamento si farà sentire fin da subito, dato che John deciderà di licenziare l'intero staff e fidarsi solo di pochi... A partire dalla figlia Beth (Kelly Reilly), nuovo chief of staff del suo mandato.

Ma se Jamie (Wes Bentley) lo avvertirà di non inimicarsi le persone firmando determinati documenti (cosa vi sarà mai scritto?) poiché agire in tal modo potrebbe portare a una guerra, John risponderà con un inequivocabile: "Siamo già in guerra".

Yellowstone 5 approderà domenica 13 novembre su Paramount Network.