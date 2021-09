Yellowstone 4: il primo trailer offre indizi sul destino di John Dutton

Chi ha sparato a John Dutton? Questa è la domanda che tormenta i fan di Yellowstone dopo il cliffhanger più avvincente che ha concluso la terza stagione. Il primo trailer della quarta stagione della serie Paramount Network di Taylor Sheridan offre molti più dettagli rispetto al teaser lanciato due settimane fa.

Per prima cosa, vediamo Rip Wheeler (Cole Hauser) avvicinarsi all'insanguinato Dutton (Kevin Costner) dicendo: "Non morire su di me". Il personaggio di Costner è stato lasciato su una strada solitaria alla fine della terza stagione, ma chi è stato a sparargli?

Tra sparatorie, esplosioni e caos sentimo la voce assassino Garrett (Will Patton), che è il padre biologico del figlio pecora nera di Dutton, Jamie (Wes Bentley). Garrett, che la scorsa stagione ha esortato Jamie a "pugnalare alle spalle" il padre adottivo, dice: "Corretto, morale: queste sono parole inventate da uomini per spaventare e far vergognare gli altri uomini dal riprendersi ciò che avevano rubato". "E il giusto o sbagliato?" chiede Jamie. "Non esiste una cosa del genere", risponde Garrett.

Intravediamo anche i rivali di John Dutton, Roarke (Josh Holloway) e Chief Rainwater (Gil Birmingham) prima che le parole "Every Body Pays" compaiano sullo schermo.

Mayor of Kingstown: Jeremy Renner nel trailer della serie dal creatore di Yellowstone

Supence anche per la sorte della figlia di Dutton, Beth (Kelly Reilly), la quale riceve un pacco che si rivela essere una bomba incendiaria, mentre suo figlio Kayce (Luke Grimes) ribalta la sua scrivania per proteggersi e rispondere al fuoco degli uomini armati che sono entrati nel suo ufficio, mentre Jimmy è in stato di incoscienza dopo essere caduto da cavallo. Intravediamo inoltre la prima apparizione di un nuovo membro del cast, Jacki Weaver, che interpreta la CEO di Market Equities Caroline Warner.

Yellowstone 4 tornerà negli USA il 7 novembre.