Yellowjackets 3: questa attrice due volte Premio Oscar fa il suo debutto nel trailer della terza stagione

Una grande novità è prevista e attesa dai fan per questa nuova ed entusiasmante terza stagione in arrivo su Showtime

Showtime ha diffuso in streaming un nuovo terrificante teaser trailer della terza stagione di Yellowjackets, proiettato anche durante l'evento per i fan al CCXP 2024 di San Paolo, in Brasile.

Il filmato ha fornito i primi indizi su ciò che la terza stagione della serie survival horror di successo ha in serbo per il suo ritorno, previsto sul network il 14 febbraio 2025.

Il trailer si apre con l'avvertimento che il passato tornerà a "perseguitare" le nostre protagoniste, e le parole sono sovrapposte a qualcuno che indossa la famigerata maschera di cannibalismo dei sopravvissuti della squadra Yellowjackets, indicando ciò che i creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson e il co-showrunner Jonathan Lisco ci hanno sempre promesso: altri episodi di cannibalismo sono in arrivo.

Un debutto molto atteso

A fare il suo esordio in questa terza stagione di Yellowjackets, ci sarà anche la due volte Premio Oscar Hilary Swank che possiamo vedere finalmente alla fine del teaser. L'attrice nelle immagini sussurra "merda", sembra terrorizzata e scappa da qualcosa di orribile. La Swank avrà un ruolo da guest star nel corso della prossima stagione.

Yellowjackets 3: un criptico teaser svela la data di uscita

Come vediamo nel trailer, le sopravvissute interpretate da Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose e Simone Kessell si trovano ancora una volta minacciate dal loro passato. "Qualcuno vuole ucciderci", dice la Shauna della Lynskey. "Le uniche persone che ne sono a conoscenza o siamo noi o sono morte", dice Van della Ambrose. Il teaser include anche il fantasma Jackie (interpretato da Ella Purnell) che torna a perseguitare l'odierna Shauna.

La terza stagione di Yellowjackets debutterà in streaming il 14 febbraio con i primi due episodi, disponibili on demand anche per gli abbonati a Paramount+ e Paramount+ With Showtime prima del debutto lineare su Showtime due giorni dopo, domenica 16 febbraio.