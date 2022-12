Yellowjackets 2: Jason Ritter si unisce al cast della serie, al fianco della moglie Melanie Lynskey

Jason Ritter comparirà come guest star in un episodio di Yellowjackets 2. Questa non è affatto la prima volta in cui lo vediamo lavorare al fianco della moglie, Melanie Lynskey e il loro rapporto sul set sembra estremamente positivo.

Jason Ritter in una scena del pilot di The Event

Oltre alla partecipazione a Yellowjackets 2, nel corso del 2022 abbiamo già visto la coppia lavorare insieme in occasione di Candy, la serie tv che era stata prodotta per Peacock. All'epoca della sua uscita sugli schermi, l'attrice aveva parlato del loro rapporto con Variety, descrivendolo in termini estremamente positivi: "È un attore così meraviglioso e una persona davvero simpatica. Sul set lo dicevano tutti! Mi fa sembrare intelligente, come se avessi scelto un ottimo partner".

Ovviamente, come in ogni famiglia, anche nella loro possono subentrare alcune difficoltà di circostanza: "È difficile però, come situazione, perché cerchiamo di sostenerci a vicenda quando l'altro lavora. Se entrambi stessimo dietro a ruoli e progetti continuativi sarebbe dura. Sento che la nostra tata sta lavorando già fin troppo duramente quando sono sul set!".

Jason Ritter è solamente una delle recenti aggiunte nella seconda stagione di Yellowjackets. I nuovi nomi includono Elijah Wood (nei panni di un detective di nome Walter), Simone Kessell e Lauren Ambrose.

Ispirandosi a Il signore delle mosche di William Golding, questa serie racconta la storia di una squadra di calcio femminile del liceo che si ritrova bloccata nel deserto a seguito di un incidente aereo.

Vi ricordiamo che Yellowjackets 2 andrà in onda a partire dal 24 marzo.