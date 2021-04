Yasuke: teaser trailer e poster della serie anime Netflix sul primo samurai africano

Netflix ha diffuso il teaser trailer e il poster della serie anime Yasuke, dedicata al primo samurai africano del mondo.

Yasuke ha lottato per trovare il suo posto nella storia. Tracce dei suoi viaggi nel Giappone del XVI secolo e il suo servizio sotto l'imperatore daimyō Nobunaga Oda sono sparse nei reportage storici così, il creatore di anime LeSean Thomas ha deciso di realizzare una serie animata sul guerriero arricchendola di elementi soprannaturali.

EW ha svelato in esclusiva il primo teaser trailer e il poster della serie anime che vede alla guida del cast vocale il protagonista di Judas and the Black Messiah Lakeith Stanfield, voce di Yasuke.

Raccontata in sei episodi, la serie progettata dallo studio di animazione MAPPA (Attack on Titan: The Final Season) segue il più grande ronin mai conosciuto mentre lotta per condurre una pacifica esistenza come barcaiolo in un villaggio locale dopo essere sopravvissuto a un passato segnato dalla violenza e dalla morte. Il produttore discografico Flying Lotus ha creato la musica per Yasuke e ha anche contribuito a dare forma alla storia con Thomas e Stanfield.

Yasuke debutterà su Netflix il 29 aprile.