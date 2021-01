xXx: Vin Diesel fu sostituito da uno stunt in "maschera"

Secondo il commento del regista, Rob Cohen, presente negli extras del DVD di xXx, Vin Diesel era malato e non riuscì a girare personalmente il salto del ponte a bordo della Corvette che, invece, fu eseguito interamente da Tim Rigby con indosso una maschera di Diesel.

Marton Csokas in xXx

Diesel portò a termine moltissimi stunt senza ricorrere all'utilizzo di una controfigura, il regista Rob Cohen dichiarò: "Penso che il fatto sia che Vin ha fatto più di quanto avrebbe dovuto, ma meno di quanto avrebbe voluto".

Diesel cadde durante la scena della valanga, inizialmente non riusciva a muoversi e Cohen pensò che la sua star potesse essersi rotta l'osso del collo. Il salto in moto fu eseguito dal pilota professionista di motocross e stuntman Jeremy Stenberg e la faccia di Diesel fu aggiunta digitalmente in fase di post produzione.

Asia Argento e Vin Diesel in xXx

Lo stuntman Harry O'Connor, altra controfigura di Diesel, morì il 4 aprile 2002 colpendo un pilastro del ponte Palacký a Praga durante una delle scene d'azione. L'incidente avvenne durante le riprese del secondo ciak dello stunt, il primo tentativo di O'Connor fu portato a termine senza incidenti e può essere visto nella versione definitiva di xXx.