xXx: stasera su Rai4 il film d'azione con Vin Diesel e Asia Argento

Appuntamento con l'azione più sfrenata stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) grazie a xXx, il film, datato 2002, che ha contribuito, dopo il trionfale primo capitolo di Fast & Furious, a lanciare Vin Diesel nell'olimpo delle "action star".

Asia Argento e Vin Diesel in xXx

Diretto da quello stesso Rob Cohen che l'anno precedente aveva lavorato con Vin Diesel al primo capitolo della saga cult a tutta velocità, xXx racconta la storia dello spericolato Xander Cage, amante degli sport estremi e ben noto alle forze dell'ordine per le sue imprese illegali, che viene ingaggiato dai servizi segreti americani come agente sotto copertura.

Il suo compito è quello di infiltrarsi nell'organizzazione criminale russa Anarchia 99 che sta seminando il panico in Europa e ha promesso un'azione terroristica che coinvolgerà i governi di tutto il mondo.

Con spettacolari scene d'azione, un ritmo indiavolato (garantito anche dalla colonna sonora che abbonda di brani dei Rammstein) ma anche molta ironia, xXx sfoggia un cast di tutto rispetto che, oltre a Vin Diesel, esibisce nomi come quelli di Samuel L. Jackson, Asia Argento e Danny Trejo.

xXx è il primo film della serie cinematografica a cui dà il nome, composta al momento da xXx 2: The Next Level, il più recente xXx - Il ritorno di Xander Cage e il corto The Final Chapter: The Death of Xander Cage. Un quarto capitolo è attualmente in lavorazione.