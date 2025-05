Halle Berry: "Non so se 007 dovrebbe essere una donna"

Halle Berry fa parte della giuria del Festival di Cannes 2025 e, durante la conferenza stampa, ha risposto a una domanda sul futuro di James Bond, ovvero l'agente 007.

Per ora non è ancora stato svelato chi erediterà l'iconico ruolo dopo l'addio di Daniel Craig e si parla da tempo della possibilità che una donna diventi protagonista del franchise.

Il futuro dell'agente 007

Variety ha chiesto a Halle Berry se sarebbe interessata a riprendere il ruolo di Jinx in un film spinoff della saga o se sarebbe interessata a diventare Bond. L'attrice ha quindi risposto: "Non so se 007 dovrebbe essere una donna".

Halle ha quindi spiegato che in passato sarebbe stata felice di riprendere il ruolo della Bond girl sul set di un film spinoff: "C'è stato un periodo in cui c'era la possibilità che accadesse. Probabilmente avrebbe dovuto accadere. Avrei amato quella possibilità".

Il futuro di James Bond è attualmente nelle mani di Amazon MGM Studios dopo un accordo che è stato stretto con gli storici produttori del franchise, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

I fan dovranno però attendere prima di avere qualche aggiornamento sul casting e su come tornerà sugli schermi l'agente segreto che ormai da decenni intrattiene gli spettatori con le sue missioni ad alto rischio e incredibilmente spettacolari.

Le regole di Cannes 2025

Halle, durante la conferenza dei membri della giuria dell'edizione 2025 del festival francese, ha inoltre commentato la scelta di vietare abiti troppo voluminosi e nudità sul red carpet annunciata da Cannes. La star ha ammesso: "Avevo un vestito fantastico di Gupta che non posso indossare stasera perché ha una coda troppo grande. Non andrò contro le regole. La parte sulla nudità è inoltre probabilmente una buona regola".