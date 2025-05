Halle Berry costretta al cambio d'abito per le nuove regole di Cannes "Ma impedire la nudità è una buona cosa"

Cambio in corsa per il look della giurata Halle Berry, il cui abito da sera rischiava di risultare troppo ingombrante, dopo l'emanazione delle nuove regole sul dress code del red carpet.

Durante la conferenza stampa della giuria di Cannes 2025, Halle Berry ha rivelato di aver dovuto apportare un cambio di look per via delle nuove regole emanate dal festival sui red carpet stellati. Poco prima dell'inizio del festival, gli organizzatori hanno annunciato che non sarà tollerata la nudità né gli abiti "eccessivamente voluminosi". Anche gli abiti con lunghi strascichi e altri dettagli troppo ingombranti non saranno più ammassi per evitare pericoli o difficoltà di movimento fuori e dentro il Palais.

"Avevo un abito fantastico di Gupta che non posso indossare stasera perché ha uno strascico troppo ampio", ha confessato Halle Berry a proposito del suo look per il gala di apertura. "Non infrangerò le regole. Anche impedire la nudità è probabilmente una buona regola".

Cannes dà un giro di vite alle bizzarie sul red carpet

Le nuove regole sul dress code del red carpet di Cannes emanate pochi giorni fa sostanzialmente chiedono alle star di rispettare le leggi francesi sulla nudità e le leggi del buon senso per evitare incidenti sull'insidiosa scalinata del Palais.

"Quest'anno, il Festival di Cannes ha esplicitato nel suo statuto alcune regole in vigore da tempo. L'obiettivo non è regolamentare l'abbigliamento in sé, ma vietare la nudità integrale sul red carpet, in conformità con il quadro istituzionale dell'evento e la legge francese", si legge nelle nuove istruzioni del festival.

Inoltre, il festival "si riserva il diritto di negare l'accesso a individui il cui abbigliamento potrebbe ostacolare il movimento degli altri ospiti o complicare la disposizione dei posti a sedere nelle sale di proiezione".

Halle Berry è uno dei membri della giuria del concorso internazionale di Cannes 2025 presieduta da Juliette Binoche insieme a Jeremy Strong, Payal Kapadia, Hong Sangsoo, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi e Carlos Reygadas.