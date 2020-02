X-Men: Wolverine e Ciclope sono amanti nel nuovo fumetto?

James Marsden e Famke Janssen in una scena di X-MEN

Il nuovo numero del fumetto degli X-Men suggerisce una relazione intima tra i due mutanti Wolverine e Ciclope, già coinvolti in un presunto triangolo amoroso con Jean Grey.

Il sito Comic Book Resources è giunto alla conclusione che i due mutanti possano essere bisessuali analizzando due pagine di X-Men #7, da poco dato alle stampe negli USA. Già nei numeri precedenti, che fanno parte di un nuovo corso narrativo dove i mutanti vivono nella nazione di Krakoa, era stato lasciato intendere che i due, un tempo rivali, si dividessero le attenzioni di Jean, da anni moglie di Ciclope ma anche attratta da Wolverine. Precedentemente lei era stata al centro di una vera e propria rivalità tra i due, andata avanti per decenni nella storia editoriale degli X-Men e esplorata anche al cinema nei primi due lungometraggi del franchise cinematografico prodotto dalla 20th Century Fox.

James Marsden in una scena di X-MEN

Chi ha visto il primo X-Men ricorderà sicuramente i battibecchi tra Logan e Scott Summers, con il secondo che intimava al primo "Stai alla larga dalla mia ragazza". Una situazione molto diversa da quella mostrata nel nuovo numero del fumetto, dove i due compagni di squadra chiacchierano nel corso di una notte insonne. Ciclope propone a Wolverine di unirsi a lui, Jean e i bambini per una vacanza al mare, al che il mutante canadese commenta "Jeannie in bikini", e l'amico risponde "Scott in costume da bagno". La risposta di Logan? "Beh, chi potrebbe dire di no a quello?", spingendo Scott a commentare "Ottimo".

Una svolta che ha spiazzato i fan di vecchia data, nonostante proprio i fumetti degli X-Men abbiano spesso mostrato relazioni amorose di ogni genere, e avuto tra i comprimari il primo supereroe ufficialmente gay in una testata americana (il canadese Northstar, membro del team Alpha Flight). Come precisato però da Comic Book Resources, potrebbe trattarsi dell'ennesima manipolazione di Charles Xavier, il quale non ha mai esitato a ricorrere a metodi poco ortodossi con i propri studenti (in particolare Wolverine, di cui conosceva da anni il misterioso passato senza mai svelarglielo). Tutto questo in attesa del ritorno degli X-Men sul grande schermo, dove si presume che il rapporto tra Logan, Scott e Jean possa nuovamente essere un elemento narrativo importante.