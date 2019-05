X-Men: Matthew Vaughn voleva Tom Hardy per il ruolo di Wolverine

Tom Hardy avrebbe potuto interpretare Wolverine nei cinecomic dedicati agli X-Men!

A rivelarlo è stato il regista Matthew Vaughn che ha parlato dei suoi iniziali progetti per il cinecomic, tra cui la potenziale scelta di affidare a un altro attore il ruolo di Logan.

Il filmmaker ha infatti rivelato che era interessato a mostrare Wolverine in una versione giovanile e che considerava perfetto Tom Hardy per la parte. Vaughn ha dichiarato: "Quando ho terminato lo script di X-Men: Giorni di un futuro passato ed era pronto, gli ho dato un'occhiata e ho pensato: 'Penso realmente che sarebbe divertente scegliere Tom Hardy o qualcuno per il ruolo di Wolverine da giovane".

Il regista ha proseguito criticando la scelta della Fox nel produrre i cinecomic dedicati ai mutanti, sostenendo: "I produttori vanno a 1000 all'ora guardando nello specchietto retrovisore e non capiscono perché vanno a sbattere".

Vaughn ha quindi deciso di abbandonare il franchise: "Si tratta di uno dei motivi per cui non ho continuato la mia esperienza, perché non mi ascoltavano. Il mio progetto era X-Men: l'inizio, poi un secondo film dedicato a Wolverine da giovane negli anni Settanta per dare continuità a questi personaggi, alla mia versione degli X-Men. Si poteva realmente conoscerli e il mio finale sarebbe stato Giorni di un futuro passato. Quello sarebbe stato il mio capitolo conclusivo della trilogia... cosa c'è di più grandioso rispetto a portare Ian McKellen, Michael Fassbender, Patrick Stewart e Jasmes McAvoy in scena insieme?".

L'universo degli X-Men tornerà invece sul grande schermo con Dark Phoenix, in arrivo tra qualche settimana nelle sale di tutto il mondo.

