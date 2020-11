X-Men: Giorni di un futuro passato, stasera su Italia 1 il film diretto da Bryan Singer

I mutanti Marvel tornano stasera su Italia 1, alle 21:20, con X-Men: Giorni di un futuro passato, il film diretto nel 2014 da Bryan Singer, tornato alla regia della saga dopo X-Men e X-Men 2, settimo capitolo dell'intera serie cinematografica.

X-Men: Giorni di un futuro passato - Hugh Jackman, Nicholas Hoult e James McAvoy in azione

La squadra degli X-Men deve assicurare la sopravvivenza della propria specie a cavallo di due epoche. Ecco perchè Wolverine (Hugh Jackman) viene inviato indietro nel tempo nel 1973 per aiutare Professor X, Magneto e gli altri mutanti a sfuggire alle Sentinelle, robot giganti programmati per eliminare i mutanti.

Tutti i personaggi più amati già visti nella trilogia principale (X-Men, X-Men 2 e X-Men: Conflitto finale) dovranno unire le forze con la versione giovane di loro stessi, conosciuta in X-Men: L'inizio, per salvare il futuro agendo direttamente sul passato. Qui il promo diffuso da Mediaset di X-Men: Giorni di un futuro passato.

X-Men: Giorni di un futuro passato, quarto capitolo della tetralogia principale dedicata ai mutanti Marvel, alla sua uscita ha ottenuto un buon riscontro tanto di critica quanto di pubblico, arrivando a incassare quasi 800 milioni di dollari al botteghino internazionale.

E l'ottimo lavoro di Richard Stammers, Lou Pecora, Tim Crosbie e Cameron Waldbauer con gli effetti speciali viene premiato, nel 2015, con una nomination agli Oscar (che non si concretizzerà, però, in una statuetta).