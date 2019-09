X-Men: Joss Whedon dirigerà il reboot per il Marvel Cinematic Universe?

X-Men: Joss Whedon potrebbe essere scelto per la regia del reboot per il Marvel Cinematic Universe, secondo alcuni rumors.

Joss Whedon potrebbe essere il regista del primo film sugli X-Men nel Marvel Cinematic Universe.

Dopo la fusione tra Disney e Fox, i Marvel Studios riavvieranno presto la saga degli X-Men all'interno del MCU, come confermato da Kevin Feige durante l'annuncio della Fase 4 al Comic-Con di luglio. Nonostante le notizie siano molto poche a riguardo, secondo CosmicBookNews potrebbe essere proprio Joss Whedon, il regista di The Avengers e Justice League a essere prescelto per prendere le redini del progetto.

I rumors non parlano solo di chi potrebbe essere il regista del film, ma anche del fatto che probabilmente gli X-Men potrebbero iniziare la loro comparsa già nel prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness. La voce arriva da Mikey Sutton e dal suo gruppo Facebook di Geekosity: "Il film X-Men è ancora lontano nei progetti del MCU. Tuttavia, i mutanti inizieranno ad apparire in vari film e programmi TV, tra cui il sequel di Doctor Strange"

Il regista Joss Whedon sul set di The Avengers si difende con lo scudo di Capitan America

Joss Whedon non è estraneo agli X-Men, quindi sarebbe un ottimo acquisto per girare il nuovo progetto. Infatti, il regista ha anche scritto i fumetti Stupefacenti X-Men e Runaways per Marvel Comics, per poi passare al cinema DC con Justice League. Tornerà all'universo cinematografico Marvel? Staremo a vedere, attendiamo notizie ufficiali sul progetto.

Al momento, Joss Whedon tornerà con un nuovo lavoro per tv, la serie The Nevers per la HBO, una serie fantascientifica in un cui donne vittoriane ottengono abilità inusuali e subito dopo devono usare i loro poteri per combattere nemici spietati e una minaccia che coinvolge tutto il mondo.