X-Men: Dark Phoenix, il trailer internazionale è migliore di quello ufficiale!

Il trailer internazionale di X-Men: Dark Phoenix, appena diffuso, sarebbe migliore di quello ufficiale. Il trailer di X-Men: Dark Phoenix diffuso una settimana fa ha fatto storcere il naso a molti che hanno puntato il dito contro la mancanza dell'effetto sorpresa. Una volta anticipati i nuovi malefici poteri di Fenice Nera, nel trailer è già chiaro dove andrà a parare la storia e l'evoluzione del personaggio di Jean Grey non sorprende nessuno.

In più il trailer ufficiale di X-Men: Dark Phoenix suggerirebbe la morte di uno dei mutanti più amati, Mystica (Jennifer Lawrence) e se non bastano le prime sequenze in cui si suggerisce che Mystica sarà uccisa proprio da Fenice Nera ci ha pensato il regista Simon Kinberg a rincarare la dose confermando il decesso in un'intervista a Entertainment Weekly dichiarando: "Questo film è diverso da tutti gli altri film sugli X-Men. In questo film accadono cose scioccanti, drammatiche. Le persone non cadono da edifici per poi togliersi la polvere di dosso e andarsene sulle proprie gambe. Nel film c'è un approccio realistico, vediamo che Jean/Dark Phoenix è una minaccia per chiunque, inclusi gli X-Men. Mostrare una perdita è fondamentale per capire che Jean ha perso il controllo, è pi potente di chiunque altro al mondo. Per dare il senso di questo dramma, devi mostrare vere perdite, vero dolore e vere minacce".

Il trailer internazionale appena svelato e oltre a contenere nuovo materiale appare più focalizzato, più chiaro, fornendo un servizio decisamente migliore a X-Men: Dark Phoenix.

A inizio trailer vediamo Jean Grey da piccola, un primo sguardo alle origini del personaggio che dà un senso diverso all'atmosfera del promo. Mystica appare come una leader perciò la sua storyline diviene ancora più coinvolgente a livello emotivo. Finalmente abbiamo un'idea più chiara di dove derivino i nuovi misteriosi poteri di Jean Grey e capiamo anche perché il film contenga un elemento spaziale. Nel trailer compare Fire Bird e intuiamo che la villain interpretata da Jessica Chastain capisce la forza dentro Jean Grey.

L'uscita italiana di X-Men: Dark Phoenix è fissata per il 6 giugno.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!