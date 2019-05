X-Men: Dark Phoenix, i character poster svelano il lato oscuro dei personaggi

I nuovi character poster di X-Men: Dark Phoenix svelano il lato oscuro di Fenice Nera e degli altri personaggi.

I 10 poster diffusi da 20th Century Fox evocano il team centrale del film, la corruzione operata dai nuovi poteri che trasformerà Jean Grey in Fenice Nera, contagiando inevitabilmente anche gli altri personaggi. I poster ritraggono TJean Grey, Cyclope, Tempesta, Professor X, Beast, Magneto, Mystica, Quicksilver, Nightcrawler e naturalmente c'è spazio per la misteriosa villain incarnata da Jessica Chastain.

La storia di X-Men: Dark Phoenix prende il via dieci anni dopo X-Men: Apocalisse e mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il tema si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey. La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti, fra cui Scott Summers (Tye Sheridan), sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.

L'uscita italiana di X-Men: Dark Phoenix è fissata per il 6 giugno.