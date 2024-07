X-Men '97: i Marvel Studios annunciano un grande cambiamento per le nuove stagioni

Dopo l'eccezionale successo della prima stagione, c'è già aria di cambiamenti alla Marvel in vista dei nuovi episodi

X-Men '97 ha debuttato all'inizio di quest'anno in circostanze non proprio semplici, in quanto lo showrunner Beau DeMayo aveva lasciato la Marvel pochi giorni prima dell'uscita dei primi episodi su Disney+.

Non sono mai stati resi noti i motivi per cui Marvel e DeMayo hanno deciso di prendere strade diverse, ma i dirigenti hanno continuato a parlare con affetto di lui e lo stesso DeMayo ha continuato a promuovere la serie mentre gli episodi venivano pubblicati.

Ora è arrivato un nuovo aggiornamento sul futuro di X-Men '97. Secondo quanto riportato da Deadline, lo sceneggiatore di What If...? Matthew Chauncey è stato ingaggiato come nuovo autore della serie.

X Men: un frame della serie animata

Quando subentrerà il nuovo autore di X-Men '97?

Secondo gli addetti ai lavori, quindi, Chauncey succederà a Beau DeMayo come sceneggiatore principale della serie, ma effettivamente Chauncey si occuperà della serie animata solo a partire dalla terza stagione già confermata.

X-Men '97, agli autori è stato impedito di usare questo celebre mutante

Prima di separarsi dai Marvel Studios, infatti, Beau DeMayo aveva già scritto la prima e la seconda stagione di X-Men '97. Deadline ha affermato che le sceneggiature degli episodi della Stagione 2 sono state riviste, mentre il lavoro di Chauncey sulla terza stagione è appena cominciato. Lavorerà al fianco del regista Jake Castorena e dei produttori consulenti Larry Houston ed Eric e Julia Lewald (che sono tornati nel team Marvel dopo aver lavorato a X-Men: The Animated Series negli anni '90).

Su queste pagine trovate la nostra recensione di X-Men '97. Tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Disney+.