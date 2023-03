X-Files: Ryan Coogler sta lavorando al reboot della serie?

Ryan Coogler, il regista di Black Panther, sembra sia al lavoro su un reboot della serie cult X-Files, e a rivelarlo è stato Chris Carter, il creatore del progetto originale.

Il sito Bloody Disgusting ha infatti individuato una conversazione dello sceneggiatore durante la trasmissione On the Coast With Gloria Macarenko, in cui si è parlato del franchise televisivo che ha inoltre dato vita a numerosi progetti, tra cui anche film.

Chris Carter, parlando con la conduttrice di X-Files, ha dichiarato: "Ho da poco parlato con un giovane... Ryan Coogler... Che rimonterà X-Files con un cast diverso. Quindi ha un suo bel da fare, perché abbiamo coperto così tanto territorio".

Il creatore dello show cult non ha però rivelato ulteriori dettagli del progetto in fase di sviluppo e non è chiaro se si tratti di un reboot o di una storia sequel. Il termine "rimontare", tuttavia, suggerisce che si tratti di un approccio totalmente nuovo alla storia originale.

Gillian Anderson e David Duchovny, interpreti di Dana Scully e Fox Mulder, sembra non saranno coinvolti in nessun modo, considerando il riferimento a un cast diverso.

Attualmente non c'è stato alcuna notizia ufficiale riguardante il ritorno della serie sugli schermi e non resta che attendere per scoprire nuovi dettagli.

Coogler ha recentemente diretto Black Panther: Wakanda Forever e sarà il produttore esecutivo dello show Ironheart, uno dei progetti che faranno parte del MCU e saranno prodotti per Disney+.