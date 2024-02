X-Files: Chris Carter ha dato la sua 'benedizione' al reboot di Ryan Coogler

Chris Carter ha parlato del reboot di X-Files attualmente in fase di sviluppo sostenendo di aver dato la sua "benedizione" al progetto ideato da Ryan Coogler.

Il creatore dello show cult, intervistato da The Wrap, ha sottolineato che non ha alcun ruolo nella nuova versione delle indagini sugli eventi sovrannaturali e inspiegabili al centro della trama.

I commenti del creatore dello show cult

X-Files: una scena con Gillian Anderson e David Duchovny dell'episodio Familiar

Rispondendo alle domande del sito, Chris Carter ha dichiarato che sarà "solo un cheerleader" nel reboot di X-Files, non avendo alcun controllo sulle decisioni prese da 20th Century Fox e Disney, che possiedono il marchio.

Carter ha tuttavia sottolineato: "Sono onorato che siano venuti da me e mi abbiano chiesto, non il mio permesso, ma la mia benedizione".

X-Files, 25 anni senza smettere di crederci

Il progetto era stato annunciato nel marzo del 2023 e Chris ha confermato: "Ho avuto una conversazione con Ryan Coogler. Sì, gli piace procedere con un cast diverso. E ha alcune buone idee".

Il creatore di X-Files ha inoltre confermato che sarebbe disposto a lavorare a nuovi episodi dello show se David Duchovny e Gillian Anderson fossero disposti a riprendere i ruoli degli agenti Mulder e Scully.