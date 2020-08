X-Files: il cast della serie canta la canzone ideata sul tema musicale, ecco il video!

Il cast di X-Files è stato protagonista di una reunion online che ha permesso di interpretare il tema musicale della serie accompagnato dal testo ideato da due fan nell'ambito di un'iniziativa benefica.

Nel video apparso online non possono mancare nemmeno le star David Duchovny e Gillian Anderson, anche loro impegnate nel sostenere World Central Kitchen.

Il brano, intitolato Song in the Key of X, può contare sulla performance canora di David Duchovny (Fox Mulder), Gillian Anderson (Dana Scully), Mitch Pileggi (Walter Skinner), Robert Patrick (John Doggett), Annabeth Gish (Monica Reyes), Nicholas Lea (Alex Krycek), and William B. Davis (Uomo che fuma), e altri membri del cast.

Alla reunion di X-Files hanno partecipato anche il creatore dello show Chris Carter, lo sceneggiatore/regista/produttore esecutivo Vince Gilligan, lo sceneggiatore/regista/produttore Darin Morgan, e lo sceneggiatore/regista/co-produttore James Wong.

Le parole del brano sono state ideate da Jennifer Large e Rebecca MacDonald dopo che Frank Spotnitz ha ideato l'iniziativa benefica: "Durante il lockdown volevo realmente trovare un modo per fare qualcosa di positivo e abbiamo avuto la rara opportunità di riunire la gang di X-Files, quindi abbiamo avuto questa idea di mettere un testo sul brano musicale, cosa mai fatta prima. Potersi riunire virtulmente con i nostri amici ed ex colleghi è stata una vera gioia, e speriamo non solo di far sorridere molte persone, ma anche aiutare una causa meritevole".

Chris Carter ha aggiunto: "Volevamo riunire la famiglia di X-Files durante questo complicato periodo per portare un po' di speranza e gioia nel mondo, e usare l'occasione per ringraziare e ottenere donazioni destinate a chi ne ha più bisogno".