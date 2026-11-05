X Factor 2026, le canzoni che ascolteremo nel terzo live: tutte le assegnazioni dei giudici

Il terzo Live di X Factor 2026 trasformerà il palco in un club degli anni '60 e '70 per la Jukebox Night, in cui Fulminacci sarà l'ospite d'onore e i concorrenti si sfideranno a colpi di brani cult

Il viaggio di X Factor 2026 prosegue con il terzo Live Show, che questa settimana avrà come filo conduttore la Jukebox Night. Il palco dell'X Factor Arena si trasformerà in un locale ispirato alle atmosfere degli anni Sessanta e Settanta, con undici concorrenti pronti a reinterpretare alcuni dei grandi classici che hanno segnato la storia della musica.

X Factor 2026, le assegnazioni del terzo live

Per la nuova puntata, i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno scelto brani molto diversi tra loro, spaziando dal rock al pop, passando per la canzone d'autore italiana e le grandi ballate internazionali. Un repertorio ricco di pezzi iconici, che metterà alla prova personalità, capacità interpretative e versatilità degli artisti ancora in gara. A condurre la serata sarà Giorgia, alla guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Il team di di Francesco Gabbani

X Factor 2026: Giacomo Calò durante il primo Live

Per i suoi tre concorrenti, Francesco Gabbani ha puntato su brani che appartengono a mondi musicali differenti.

Giacomo Calò dovrà misurarsi con "All by Myself" di Eric Carmen, una delle ballate più famose e impegnative del repertorio pop internazionale. Un pezzo caratterizzato da una forte intensità emotiva, che richiede grande controllo vocale.

Gli Scraffs cambieranno completamente registro con "God Save the Queen" dei Sex Pistols. La band affronterà uno dei manifesti più rappresentativi del punk britannico, una canzone diventata simbolo della ribellione e della provocazione musicale degli anni Settanta.

Per Teo Bok, invece, la scelta è ricaduta su "Have You Ever Seen the Rain?" dei Creedence Clearwater Revival. Un classico intramontabile, riconoscibile per le sue sonorità malinconiche e per una melodia che ha attraversato diverse generazioni.

Il team di Irama

X Factor 2026: Le Distanze durante il primo Live

Tre proposte molto diverse anche per la squadra di Irama, che ha affidato ai suoi artisti brani capaci di lasciare il segno.

Le Distanze porteranno sul palco "Another Brick in the Wall, Part Two" dei Pink Floyd, celebre canzone di protesta contro il conformismo e le imposizioni del sistema scolastico. A renderla immediatamente riconoscibile è anche il riff diventato uno dei più famosi della storia del rock.

Lenanie interpreterà "Ma il cielo è sempre più blu" di Rino Gaetano, un brano che, attraverso una successione di immagini e situazioni quotidiane, racconta le contraddizioni della società italiana. Pubblicata nel 1975, la canzone è diventata nel tempo un vero inno collettivo.

Patrizia si confronterà invece con "Tu si' 'na cosa grande" di Domenico Modugno, una delle dichiarazioni d'amore più intense della tradizione musicale napoletana. Una scelta che metterà al centro interpretazione ed espressività.

Il team di Jake La Furia

Alex Fontana

Per Alex Fontana, Jake La Furia ha scelto "Nights in White Satin" dei The Moody Blues, uno dei brani più rappresentativi del rock sinfonico. Le atmosfere sognanti e l'importante componente orchestrale rendono questa canzone una sfida interessante sul piano interpretativo.

Ad ALÌA è stata assegnata invece "Mamma Mia" degli ABBA, la celebre hit del 1975 caratterizzata da un ritornello travolgente e da sonorità pop immediatamente riconoscibili. Un pezzo energico, che richiederà presenza scenica e capacità di coinvolgere il pubblico.

Il team di Paola Iezzi

X Factor 2026: Camilla durante il primo Live

Anche Paola Iezzi ha scelto tre brani che rappresentano epoche e stili differenti. Camilla canterà "Be My Baby" delle Ronettes, uno dei classici più importanti del pop degli anni Sessanta. Il pezzo è diventato celebre anche grazie al suo inconfondibile ritmo di batteria, che ne caratterizza ancora oggi l'identità sonora.

Per i Mad-Dog arriva una prova nel segno del glam rock: la band si confronterà con "Rebel Rebel" di David Bowie, brano del 1974 riconoscibile soprattutto per il suo iconico riff di chitarra.

Manu, infine, interpreterà "Mi ritorni in mente" di Lucio Battisti, pubblicata nel 1969. Una delle canzoni più amate del repertorio italiano, costruita attorno al ricordo di un amore passato e a una melodia che continua a essere familiare a diverse generazioni.

Fulminacci ospite speciale della Jukebox Night

Il terzo Live Show non sarà dedicato soltanto alle esibizioni degli undici concorrenti. La puntata ospiterà anche Fulminacci, protagonista di una performance speciale in linea con il tema musicale della serata.

Il cantautore arriva a X Factor dopo un 2026 particolarmente importante. La partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo con "Stupida Sfortuna" gli ha permesso di conquistare il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Assomusica Sanremo 2026 per la Migliore Esibizione Live di un artista rivelazione. Il brano ha inoltre ottenuto la certificazione Disco di platino.

Ad aprile è arrivato "Calcinacci", il suo nuovo album, certificato Disco d'oro e accompagnato da un tour che ha registrato diversi appuntamenti sold out, tra cui quelli al Palazzo dello Sport di Roma e all'Unipol Forum di Assago.

L'appuntamento con il terzo Live di X Factor 2026 è fissato per stasera alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La puntata sarà disponibile anche on demand e su Sky Go. Il programma è inoltre trasmesso in chiaro su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì.