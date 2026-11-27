Una cosa va detta, prima di cominciare a (s)parlare di questa semifinale di X Factor 2026: è stata assai prevedibile perchè sostanzialmente sapevamo già chi sarebbe arrivato in finale. E il discorso esula in realtà da Alex Fontana, che ormai, l'abbiamo detto, gioca un campionato a parte di tra voce e fascino (ma chi gliel'avrebbe mai detto?).

X Factor: le nostre pagelle del 26 novembre

Questo succede quasi sempre, si dirà, e per il fatto semplicissimo che ormai, dopo tanti giovedì sera insieme, conosciamo i giudici, i loro gusti e le loro strategie, e abbiamo capito come vota il pubblico da casa (male nella maggior parte dei casi).

Ma la prevedibilità in uno show televisivo, è pure il segno che dalle parti della scrittura qualcosa comincia a scricchiolare. Fin quando X Factor farà questi ascolti (ieri sera 709.000 spettatori e 3,75% di share), e solo sulla PayTV, nessuno staccherà la spina, ma forse è il momento di mettere mano al meccanismo di voto e tirar fuori qualche colpo di scena i prossimi anni.

Alex Fontana - voto: 8

Parli di prevedibilità e spunta fuori che, chi ci avrebbe mai scommesso, è il primo a essere proclamato finalista di un'edizione che in pratica è servita solo a farci conoscere e amare lui e i suoi cardigan "fotonici".

Praticamente Giorgia ha fatto appena in tempo a proclamre la fine della manche iniziale, prima di essere travolta da quelli che - non sappiamo ma immaginiamo - saranno stati numeri da plebiscito per il rocker di Secondigliano, vicino a Brighton.

E tutto questo nonostante la tanto chiesta, immaginata e agognata cover degli Oasis non gli sia proprio riuscita col buco. Un po' quanto era successo durante il primo Live con i Blur: tu pensi che certi pezzi gli calzeranno a pennello, e invece, nonostante l'impegno, qualcosa non va proprio come deve andare. Sarà l'emozione, sarà la pressione di chi sa, e se la ride sornione, che le aspettative sono ormai altissime.

Cose che capitano, e d'altronde Alex, rispetto al suo percorso a X Factor, non deve ormai dimostrare più nulla. Per quel che mi riguarda, in finale potrebbe pure cantare "Il gallo Bartolito" su una coreografia di Francesca Manzini, e non cambierebbe di una virgola il suo status di fenomeno di X Factor 2026.

Patrizia - voto: 7

E alla fine derby napoletano sarà (ironia della sorte, nella prima finale che non si svolge a Napoli dopo due edizioni): Patrizia avrà pure dovuto aspettare la seconda manche ma nessuno poteva nutrire dubbi sul fatto che un posto per lei ci sarebbe comunque stato.

Un desiderio così forte da aver rischiato il tutto per tutto col primo brano, "Je suis malade", che, pur non togliendo nulla alla sua solita potenza vocale, ha finalmente lasciato intravedere quello che diciamo ormai da un po': nonostante necessiti ancora di tanto, tanto, tanto... studio, Patrizia ha pure un certo talento teatrale. (A proposito, un consiglio: andate a recuperare in streaming e sui social ufficiali la soap opera girata nel loft "Tutte vogliono Fontana", con Paola Iezzi special guest).

Giacomo Calò - voto: 6

Ho sempre dei problemi con le assegnazioni che gli toccano in sorte: fatta eccezione per due o tre, penso che Francesco Gabbani, con lui, le abbia sostanzialmente sbagliate tutte. Si presenta in semifinale con un pezzo talemnte noto che poi 'finisce per fare il giro' (e vorresti dimenticartene per sempre), "When a Man Loves a Woman", e poi con quello sgambetto teso da suo giudice, "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli. E infatti lui, finita l'esibizione, pare pure modestamente risentito. A ragione, perchè se vuoi portare Gino Paoli, sul palco di X Factor poi, serve un'altra levatura.

Teo Bok - voto: que viva Teo! (eliminato)

Quando parliamo della previdibilità soffocante di questa semifinale, vogliamo dire soprattutto che le sue chance di arrivare alla settimana successiva erano sostanzialmente quelle di un gatto in tangenziale di tornare a casa per cena. Viene eliminato in una delle sue serate migliori, ma almeno fa in tempo a farci vedere e ascoltare la sola perfomance che chiedevamo a Teo Bok, non più Bruno Mars, non più Timberlake: Ricky Martin! E infatti spacca, un potenziale sublime e tamarro insieme che su quel palco era riuscita a portare solo Francamente con la sua cover di Gigi D'Agostino, ormai negli annali del programma.

Più che una gara la sua è stata una soap. Piombato a X Factor dopo aver già partecipato a tre talent (ma canta e balla dall'età di 6 anni), i suoi 400.000 follower, la candidatura ai Latin Grammy con i Los Wizzards, insomma la relativa fama ed esperienza hanno fatto storcere il naso a tutti, giudici in primis.

Cacciato alle Last Call, è rientrato dalla porta di servizio del ripescaggio, tra insinuazioni di brogli e occhiate di traverso. Eppure, una settimana dopo l'altra, ha portato sul palco performance che hanno via via alzato l'asticella, per sè e per gli altri. Meritava di esserci lui in finale al posto di Giacomo Calò? E chi può dirlo! Ha pagato fino alla fine i pregiudizi che hanno accompagnato il suo percorso? Senza dubbio.

E lui, cosciente di tutto, ha tenuto in serbo i botti per il ballottaggio finale: non solo una delle sue migliori interpretazioni ma, soprattutto, quel coup de théâtre che è stato l'endorsement al suo sfidante e amico, Giacomo Calò. Perchè un conto è tornare a casa, un conto è con gloria. Tanto se qualcuno doveva accorgersi di lui (e quella non sono nè io che scrivo nè voi che votate e commentate), l'ha già fatto da tempo.

Le Distanze - voto: 5 (eliminati)

La loro semifinale è quasi il manuale di una catastrofe annunciata. Con la complicità di Irama, che non sia mai se è il villain dell'edizione o abbia davvero fatto tutto in buona fede (il problema è che è la seconda).

Assegnare "Sweet Dreams (Are Made of This)" nella versione di Marilyn Manson signifca condannare un cantante con tanta voglia di gridare (o con grandi difficoltà a modulare la sua voce) a fare la parte dell'ubriaco nella festa di Natale. Ed è meglio sorvolare sul francese sfoderato per "Mon Amour" di Slimane (lingua che ne esce comunque un po' martoriata, tra loro e Patrizia).

Hanno partecipato, si sono divertiti, e hanno divertito anche il pubblico in alcune occasioni, non hanno però fatto nulla per non essere i predestinati all'eliminazione. Nemmeno i bomboloni alla crema sono riusciti a salvarli.

Mad-Dog - voto: 6,5

Magari vinceranno loro, e non sarebbe neppure una grossa novità per X Factor, che, ricordiamolo, annovera sempre i Maneskin nella categoria di secondi classificati.

Nonostante quella versione di "Murder On The Dancefloor" della prima manche avrebbe dovuto portarli pericolosamente vicini all'eliminazione.

Forse per questo si armano di energia e convinzione quando tocca a "Figure It Out" dei Royal Blood, la loro performance migliore dall'inizio del programma.

Francesco Gabbani - voto: 6

Non è stata decisamente la sua edizione, e il coronamento di un percorso in sordina è stato il drammatico ballottaggio tra i suoi due concorrenti rimasti in gara (per cui ha chiesto e ottenuto il tilt).

Ce lo ricordavamo inflessibile, un po' buontempone (ah, le freddure!) ma sempre attentissimo a tutto quello che succedeva sul palco, intento a spiegare qualche tecnicismo di cui poi ciascuno spettatore, un minuto dopo sui social, avrebbe finto di conoscere il significato.

L'abbiamo ritrovato un po' spento, annoiato, risvegliato solo dalle zampate di Paola Iezzi, addirittura meno permaloso di un tempo. Poi in squadra gli è capitato tra capo e collo pure Teo Bok, che proprio lui aveva scartato una settimana (televisiva) prima. Tascinando con sè polemiche e malumori di cui sopra.

Quindi, all'annuncio di Calò finalista e Teo su un aereo per Miami, ce lo saremmo aspettato almeno un po' più sollevato e distante. Invece ha pianto come un bambino davanti alle parole di quel concorrente "non voluto" eppure così simile, forse, come attitudine e gusti, alla parte più leggera e giocherellona di sè.

E questo Gabbani, umano, empatico ed emotivo, è ancora esattamente quello che ricordavamo.