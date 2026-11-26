Sei concorrenti si sfidano in due manche per conquistare un posto nella finalissima del 3 dicembre: ecco le cover scelte dai giudici nella puntata decisiva, in onda stasera alle 21:15 su Sky Uno e NOW

Sei artisti ancora in gara, due manche e soltanto quattro posti disponibili per la finalissima. X Factor 2026 arriva alla semifinale: l'appuntamento è per stasera su Sky Uno e in streaming su NOW alle 21:15. Una serata decisiva per i concorrenti, chiamati a conquistare il pubblico e a convincere i giudici nell'ultimo passaggio prima della finale del 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago.

A guidare i sei protagonisti saranno ancora una volta Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, pronti a giocarsi le proprie carte per portare i rispettivi artisti fino all'ultimo atto della competizione. Alla conduzione ci sarà Giorgia.

X Factor 2026, i brani assegnati dai giudici

La semifinale si aprirà con la Live Room, una manche nella quale ciascun concorrente interpreterà un brano accompagnato da una band di otto elementi, con arrangiamenti pensati per valorizzare la propria identità musicale.

Giacomo Calò, della squadra di Francesco Gabbani, si confronterà con When a Man Loves a Woman, nella versione di Michael Bolton. Una ballad intensa, che metterà alla prova le sue capacità interpretative. Teo Bok, anche lui seguito da Gabbani, porterà sul palco Faith di George Michael, uno dei pezzi più riconoscibili della storia del pop.

Le Distanze, della squadra di Irama, partiranno da Sweet Dreams (Are Made of This), scegliendo la rilettura più cupa e industrial realizzata da Marilyn Manson del celebre brano degli Eurythmics. Patrizia, altra concorrente del team Irama, interpreterà Je suis malade, intensa canzone francese resa celebre anche dalla versione di Lara Fabian.

Alex Fontana, seguito da Jake La Furia, si misurerà con Champagne Supernova degli Oasis, una delle ballad più iconiche della band britannica.

I Mad-Dog, della squadra di Paola Iezzi, proporranno Murder On The Dancefloor, partendo dalla rivisitazione indie-rock dei Royel Otis del successo di Sophie Ellis-Bextor.

Al termine della prima manche, il concorrente che avrà raccolto più voti conquisterà direttamente un posto in finale. Gli altri cinque dovranno invece affrontare una seconda esibizione.

Le possibili cover della seconda manche

Per il secondo round non ci sarà un tema musicale prestabilito: i concorrenti rimasti in gara potranno confrontarsi con una nuova cover, mettendo in campo una proposta diversa rispetto alla prima performance.

Giacomo Calò potrebbe interpretare Una lunga storia d'amore di Gino Paoli, mentre Teo Bok potrebbe puntare sull'energia di Livin' la Vida Loca di Ricky Martin. Le Distanze potrebbero scegliere Mon amour di Slimane, brano con cui la Francia ha partecipato all'Eurovision Song Contest 2024. Per Patrizia è invece prevista Stay, il duetto di Rihanna e Mikky Ekko. Alex Fontana potrebbe tornare sul palco con R U Mine? degli Arctic Monkeys, mentre i Mad-Dog potrebbero cimentarsi con Figure It Out dei Royal Blood.

Le esibizioni della seconda manche saranno decisive per definire gli ultimi verdetti della serata. I voti delle due manche verranno infatti sommati per i concorrenti che avranno affrontato entrambi i round.

Chi va in finale e chi rischia l'eliminazione

X Factor 2026

Il meccanismo della semifinale prevede un primo accesso diretto alla finale per il più votato della Live Room. Per gli altri cinque, invece, la corsa proseguirà con la seconda manche. Al termine delle esibizioni, il concorrente meno votato sarà eliminato direttamente. I due artisti successivi in classifica, penultimo e terzultimo, si giocheranno invece l'ultimo posto disponibile attraverso il ballottaggio davanti ai quattro giudici.

In caso di maggioranza, la decisione porterà immediatamente all'eliminazione di uno dei due concorrenti. Se i giudici dovessero arrivare a una situazione di parità, sarà il pubblico a intervenire attraverso il Tilt, la finestra di voto della durata di 200 secondi. Al termine della puntata saranno quindi noti i quattro nomi che potranno contendersi la vittoria di X Factor 2026 nella finalissima del 3 dicembre.

La serata avrà anche un ospite musicale: sul palco dell'X Factor Arena arriverà Sayf, artista italo-tunisino classe 1999, reduce da un anno particolarmente importante per la sua carriera. Dopo il secondo posto conquistato al Festival di Sanremo 2026 con Tu mi piaci tanto, brano certificato Platino e vicino ai 47 milioni di streaming, Sayf ha pubblicato il suo primo album ufficiale, Santissimo, debuttando direttamente al primo posto della classifica FIMI e ottenendo anche in questo caso la certificazione Platino.

La semifinale di X Factor 2026 andrà in onda oggi, giovedì 26 novembre, alle 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand, oltre che su Sky Go. L'appuntamento con la finalissima è invece fissato per giovedì 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago.