X Factor 2026, i brani che ascolteremo stasera su Sky: le assegnazioni del quarto Live

Il quarto Live di X Factor 2026, in programma stasera su Sky Uno alle 21:15 e in diretta anche in streaming su NOW, si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Dieci artisti ancora in gara, due manche, un'ospite internazionale e soprattutto una tripla eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri della competizione.

X Factor 2026, le cover del quarto Live

La serata si aprirà con la Giostra, la spettacolare manche in cui tutti i concorrenti riproporranno, per circa un minuto, uno dei brani già eseguiti durante il loro percorso nel programma. Successivamente sarà il momento delle cover, con le nuove assegnazioni dei quattro giudici: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Team Francesco Gabbani

Per la squadra di Francesco Gabbani sono tre gli artisti impegnati nel quarto Live.

Giacomo Calò aprirà la serata con Almeno tu nell'universo di Mia Martini, brano scelto per la Giostra, per poi affrontare nella manche libera All of Me di John Legend. Una ballad pubblicata nel 2013 e diventata uno dei maggiori successi internazionali del cantautore statunitense.

X Factor 2026: gli Scraffs durante il primo Live

Gli Scraffs riproporranno Celebrity Skin delle Hole nella prima manche, mentre per la cover hanno ricevuto American Idiot dei Green Day, brano del 2004 diventato un manifesto contro la paranoia e la manipolazione mediatica.

Infine, Teo Bok tornerà sul palco con La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Nella manche libera si cimenterà invece con CAN'T STOP THE FEELING! di Justin Timberlake, la hit realizzata per il film d'animazione Trolls e candidata all'Oscar per la migliore canzone originale.

Team Irama

Due le assegnazioni per il team di Irama.

Le Distanze riproporranno nella Giostra Space Monkey dei Placebo, per poi confrontarsi con Welcome to the Black Parade dei My Chemical Romance. Pubblicato nel 2006, il brano è diventato uno degli inni più riconoscibili della scena alternative rock dei primi anni Duemila.

X Factor 2026: Patrizia durante il primo Live

Per Patrizia Napolano la prima esibizione sarà Bang Bang, nella versione di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj. Nella manche libera arriverà invece And I'm Telling You I'm Not Going, celebre brano del musical Dreamgirls, interpretato anche da Jennifer Hudson nella versione cinematografica del 2006.

Team Jake La Furia

Alex Fontana

Jake La Furia porterà sul palco due concorrenti con repertori differenti.

ALÌA riproporrà La rondine di Mango nella Giostra, per poi interpretare Maybe di Sienna Spiro nella manche libera.

Alex Fontana, invece, aprirà con Last Nite degli Strokes e successivamente affronterà Maggie M'Gill dei The Doors, brano che chiude Morrison Hotel, l'album pubblicato nel 1970 dalla storica band americana.

Team Paola Iezzi

X Factor 2026: Camilla durante il primo Live

Tre concorrenti anche per la squadra di Paola Iezzi.

I Mad Dog, la band sassarese, si esibiranno nella Giostra con Club Foot dei Kasabian. Per la manche libera è previsto invece Elenore dei The Turtles, all'interno del mash-up con il suo adattamento italiano, Scende la pioggia di Gianni Morandi.

Manu riproporrà Incoscienti giovani di Achille Lauro, prima di cimentarsi con *Va bene, va bene così* di Vasco Rossi, canzone che dà il titolo al primo album live del rocker di Zocca.

Infine, Camilla porterà nella Giostra Where Is My Husband di Raye, mentre nella manche libera interpreterà Io che non vivo (senza te) di Pino Donaggio, brano presentato al Festival di Sanremo nel 1965 e diventato successivamente un classico internazionale, anche grazie alla versione di Elvis Presley.

Il quarto Live si concluderà con il verdetto più temuto: i dieci concorrenti saranno inseriti in un'unica classifica sulla base dei voti del pubblico. Gli ultimi due classificati saranno eliminati direttamente, mentre il terzultimo e il quartultimo si giocheranno la permanenza al ballottaggio. In caso di parità tra i giudici, sarà il pubblico a decidere attraverso i 200 secondi di Tilt.

X Factor 2026, Charlotte Cardin ospite del quarto Live

A impreziosire il quarto appuntamento con i Live di X Factor 2026 ci sarà anche Charlotte Cardin, protagonista di una performance a metà serata. La cantante canadese, oggi residente in Francia, è una delle nuove stelle internazionali del pop e arriva in Italia dopo aver conquistato importanti riconoscimenti e un pubblico sempre più ampio in Europa e Nord America.

Con oltre un miliardo di stream a livello globale, Charlotte Cardin ha raggiunto il successo internazionale nel 2021 con Phoenix, album certificato disco di platino che le ha permesso di conquistare quattro JUNO Awards. Nel 2023 ha consolidato la propria popolarità con 99 Nights, premiato con altri due JUNO Awards, tra cui quello per l'Album dell'anno.

L'artista si prepara anche a un tour mondiale nel 2027, che farà tappa in Italia il 20 maggio al Fabrique di Milano.