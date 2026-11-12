X Factor 2026, chi sarà eliminato stasera? Manu Gargano è il concorrente più a rischio per i bookmaker

Il quarto Live Show di X Factor 2026 si preannuncia particolarmente delicato anche per i giudici, che dovranno fare i conti con una tripla eliminazione capace di modificare gli equilibri della gara. A fornire qualche indicazione sui possibili verdetti della serata sono le quote Sisal, che individuano in Manuel Gargano, conosciuto dal pubblico come Manu, il concorrente maggiormente esposto al rischio di lasciare il programma. La sua eliminazione è infatti quotata a 1,60.

Subito dopo troviamo gli Scraffs, con una quota di 2,50, mentre Le Distanze sono proposte a 6,00. Si tratta dei tre nomi che, secondo le previsioni degli esperti, sembrano avere maggiori probabilità di abbandonare la competizione nel corso della puntata.

La situazione resta però aperta anche per gli altri artisti. Alìa, nome d'arte della diciannovenne Martina Cerutti, ha una quota di eliminazione pari a 9,00, la stessa attribuita ai Mad Dog. Due posizioni apparentemente più solide rispetto a quelle dei concorrenti che guidano le previsioni, ma che non possono escludere del tutto un colpo di scena.

X Factor 2026: gli Scraffs durante il primo Live

Le quote Sisal sui possibili eliminati di X Factor 2026

Ecco il quadro delle quote relative ai concorrenti indicati come possibili eliminati del quarto Live Show:

Manuel "Manu" Gargano: 1,60

1,60 Scraffs: 2,50

2,50 Le Distanze: 6,00

6,00 Alìa (Martina Cerutti): 9,00

9,00 Mad Dog: 9,00

X Factor 2026, chi vincerà? Jake La Furia favorito secondo le quote

Non ci sono soltanto le eliminazioni a tenere banco. Le quote Sisal offrono anche uno sguardo sulla possibile corsa alla vittoria finale di X Factor 2026.

In questa fase della competizione, la squadra che sembra avere le maggiori possibilità di conquistare il titolo è quella di Jake La Furia, proposta a 2,65. A contribuire a questo pronostico è soprattutto Alex Fontana, considerato una delle rivelazioni più interessanti di questa edizione.

La situazione potrebbe diventare particolarmente delicata per Francesco Gabbani e Paola Iezzi. Secondo le quote Sisal, entrambi rischiano di diventare il primo giudice di questa edizione a rimanere senza artisti ancora in gara: la quota è rispettivamente di 2,00 per Gabbani e 3,00 per Paola Iezzi.