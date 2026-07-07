X Factor 2026, arriva la conferma dai Palinsesti Sky: finale a Milano

In occasione della presentazione dei palinsesti Sky arrivano le conferme su X Factor 2026, al via giovedì 10 settembre. Il talent show ripartirà con una giuria rinnovata, il ritorno della finale a Milano e una certezza alla conduzione: Giorgia sarà ancora una volta il volto del programma.

X Factor 2026: Giorgia resta, Irama nuovo giudice e finale a Milano

Per il terzo anno consecutivo sarà Giorgia a condurre X Factor. Dopo l'esordio nel 2024, la cantante ha conquistato pubblico e critica, dimostrando di essere perfettamente a suo agio nel guidare il talent di Sky, sia durante le Audizioni che nei Live Show.

La principale novità riguarda invece la giuria. Come già annunciato, a prendere il posto di Achille Lauro sarà Irama. L'artista, vincitore di Amici nel 2018 e del Sanremo Giovani, arriva al tavolo dei giudici dopo una carriera ricca di successi: può vantare 55 dischi di Platino, 6 dischi d'Oro e oltre 2,5 miliardi di stream. Al suo fianco tornano Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Irama

L'uscita di Achille Lauro arriva dopo due edizioni nel ruolo di giudice. La scelta non è legata a tensioni con la produzione, ma alla volontà del cantante di dedicarsi completamente alla propria carriera musicale. Lo stesso artista ha definito l'esperienza a X Factor molto positiva, spiegando di voler tornare a concentrarsi sulla scrittura di nuovi brani, sulla produzione musicale e sui concerti dal vivo.

Un'altra importante novità riguarda la finale del talent, che dopo due edizioni a Napoli tornerà a Milano. L'ultimo atto di X Factor si svolgerà nuovamente al Forum di Assago. Le motivazioni del trasferimento non sono state ufficializzate, ma sarebbero legate principalmente a ragioni economiche e organizzative.

Nonostante le agevolazioni concesse dal Comune di Napoli alla produzione, riportare la finale nell'area milanese consentirebbe di ridurre sensibilmente i costi logistici, evitando gli spostamenti dell'intero quartier generale del programma e ottimizzando le spese di produzione e soggiorno. "Dopo due anni bellissimi a Napoli, abbiamo deciso di tornare alla base", ha detto Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky.