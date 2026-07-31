X Factor 2026: quando inizia, i giudici, la conduttrice e cosa c’è da sapere sulla nuova stagione

Il primo promo ufficiale apre il conto alla rovescia verso la nuova stagione: da settembre Giorgia e i giudici sono pronti a cercare nuovi giovani artisti in giro per l'Italia dotati dell'X Factor

Con un promo in cui i suoi protagonisti diventano murales (quelle sono animazioni realizzate con l'AI? Ahi, ahi), Sky annuncia ufficialmente la nuova stagione di X Factor, che tornerà come sempre a settembre e ci farà compagnia per tutto l'autunno.

Il talent show Sky Original prodotto da Fremantle ha ufficialmente iniziato il conto alla rovescia verso la nuova stagione, proprio ora che si sono concluse le registrazioni delle Auditions. Al centro del programma, ancora una volta, la ricerca di una nuova voce capace di distinguersi nel panorama musicale italiano.

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Quando inizia X Factor 2026 e dove vederlo

La nuova edizione di X Factor debutterà giovedì 10 settembre 2026. Il programma sarà trasmesso in esclusiva su Sky Uno e sarà disponibile anche in streaming su NOW. L'appuntamento accompagnerà il pubblico ogni giovedì sera per tutta la stagione autunnale, seguendo tutte le fasi della competizione: dalle Auditions ai Bootcamp, dalla Last Call fino ai Live Show.

Il primo promo ufficiale diffuso da Sky segna l'inizio del percorso verso il ritorno del talent musicale e mostra i protagonisti della nuova stagione in una veste ispirata alla street art. Un'immagine che anticipa lo stile visivo della nuova edizione? Staremo a vedere.

Giorgia alla conduzione e i giudici della nuova stagione

Alla guida di X Factor 2026, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia, che accompagnerà i concorrenti e gli spettatori durante tutto il percorso del programma. Durante la prima fase, quella delle Auditions, la conduttrice avrà il compito di accogliere gli artisti dietro le quinte, sostenerli nei momenti più delicati e accompagnarli sul palco durante la competizione.

Il tavolo dei giudici, come già sappiamo, subirà delle piccole modifiche rispetto alle ultime due edizioni: fuori Achille Lauro, per sua decisione, e benvenuto a Irama, che debutta così ufficialmente come giudice di un talent.

La giuria sarà quindi composta da Francesco Gabbani, arrivato un anno fa, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, entrambi alla loro terza partecipazione. Saranno loro a valutare le performance degli aspiranti concorrenti e a scegliere gli artisti da portare avanti nelle diverse fasi della gara.

Il loro compito sarà costruire le squadre che si sfideranno nei Live Show, selezionando i concorrenti non soltanto per le capacità vocali, ma anche per personalità, presenza scenica e potenziale artistico.

Il percorso di X Factor 2026: dalle Auditions ai Live Show

Come da tradizione, il percorso di X Factor inizierà il 10 settembre con le Auditions, la fase in cui gli aspiranti concorrenti avranno la possibilità di presentarsi davanti ai giudici e conquistare un posto nella competizione. Dopo le prime selezioni arriveranno i Bootcamp e la Last Call, gli appuntamenti decisivi che permetteranno ai giudici di restringere progressivamente il numero dei partecipanti fino alla formazione delle squadre ufficiali.

Saranno 12 i concorrenti che accederanno ai Live Show, il cuore della gara. Da quel momento inizierà la fase più intensa della competizione, con esibizioni dal vivo, assegnazioni dei brani, eliminazioni e un percorso di crescita artistica che accompagnerà i protagonisti fino alla finale, che si svolgerà a dicembre a Milano, salvo ripensamenti della produzione.