X Factor 2026, i bookmaker cambiano idea: ecco chi può vincere il talent show

La corsa alla vittoria di X Factor 2026 cambia direzione. A poche settimane dalla finale del talent show di Sky, i bookmaker rivedono i propri pronostici e indicano un nuovo favorito: Alex Fontana, concorrente originario di Secondigliano, che ha superato Patrizia Napolano nelle quote per il trionfo finale.

Secondo gli esperti Sisal, infatti, la vittoria di Fontana è proposta a 3,00, mentre quella di Patrizia Napolano, cantante di Giugliano, è quotata a 4,00. Un cambio di scenario rispetto alle scorse settimane, quando era proprio Napolano a occupare la prima posizione nelle previsioni degli esperti.

Il sorpasso conferma quanto la competizione sia combattuta e quanto i due artisti campani siano riusciti a conquistare l'attenzione del pubblico grazie alle rispettive qualità vocali e interpretative.

Alex Fontana

Alex Fontana supera Patrizia Napolano: le quote del testa a testa

Nonostante il vantaggio nelle previsioni per la vittoria finale, la distanza tra i due concorrenti si assottiglia ulteriormente quando si guarda al confronto diretto. Su Sisal.it, infatti, Alex Fontana è favorito a 1,80, mentre Patrizia Napolano è proposta a 1,90.

Un margine davvero ridotto, che racconta una sfida ancora tutta da decidere. Da una parte c'è il rocker di Secondigliano, concittadino di Geolier, dall'altra la cantante di Giugliano, apprezzata per la sua potenza vocale e soprannominata Soul sister.

Patrizia Napolano

Entrambi rappresentano due dei protagonisti più apprezzati di questa edizione e si preparano ad affrontare le ultime tappe della competizione con l'obiettivo di conquistare il pubblico e arrivare fino alla finale del Forum di Assago.

La Campania sogna di tornare a vincere X Factor

Il possibile successo di uno dei due concorrenti avrebbe un significato particolare anche per la Campania, che aspetta di tornare sul gradino più alto del podio dal 2018. L'ultimo trionfo regionale risale infatti a Anastasio, vincitore di X Factor proprio otto anni fa. Da allora nessun altro artista campano è riuscito a conquistare il titolo.

L'edizione 2026 potrebbe dunque interrompere questo digiuno grazie a due concorrenti che, secondo i pronostici Sisal, occupano le posizioni di vertice nella corsa alla vittoria. La sfida tra Secondigliano e Giugliano è ormai entrata nel vivo: Alex Fontana parte davanti, Patrizia Napolano resta vicinissima. E la Campania continua a sognare un nuovo trionfo.