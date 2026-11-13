X Factor 2026: le tre eliminazioni del quarto Live (una inaspettata)

La puntata del 12 novembre ha rimandato a casa ben 3 concorrenti, dopo un ballottaggio in cui è stato il pubblico a decidere di eliminare una delle voci migliori dell'edizione

Che sarebbe stata una puntata durissima, il pubblico lo sapeva fin dalla scorsa settimana, e infatti questo quarto Live di X Factor 2026 non ha fatto nulla per non essere all'altezza delle aspettative.

Tre eliminazioni, due tutto sommato "da pronostico", la terza inattesa, considerato il percorso fino allo scivolone della scorsa settimana.

Chi sono gli eliminati del 12 novembre a X Factor

La prima classifica di preferenze della serata, quella arrivata al termine della manche denominata "La giostra", era già abbastanza indicativa di quanto avremmo poi visto fino alla mezzanotte passata.

Tra i concorrenti più votati figuravano infatti Patrizia, Alex Fontana, Teo Bok, i Mad-Dog e Giacomo Calò, ovvero i primi a salvarsi al termine della puntata, coloro che per primi si sono assicurati di poter far ascoltare il proprio inedito tra una settimana.

Niente da fare invece per la band toscana degli Scraffs, primi eliminati della serata, che lasciano la squadra di Francesco Gabbani con due contendenti. Attesa anche l'uscita di scena di Manu, forse il concorrente sulla carta più "debole" (e non solo del team di Paola Iezzi), già finito al ballottaggio una settimana fa contro Lenanie.

Al ballottaggio finale arrivano Le Distanze e Alìa, una concorrente che buona parte del pubblico immaginava in effetti già in finale.

Come è spesso già accaduto a X Factor in simili circostanze, i quattro giudici al tavolo hanno preferito far scegliere al pubblico a casa le sorti dei quattro ragazzi.

Una volta chiamato il "tilt", è toccato dunque al televoto stabilire che sarebbe stata Alìa la terza eliminata della serata, facendo di Jake La Furia il primo giudice a rimanere in gara con un solo concorrente, Alex Fontana.