X Factor 2025 e Sky tornano a Napoli per la finale di dicembre

Mentre le audizioni di X Factor sono alle prime fasi, il talent show di Sky pensa già al suo finale di stagione. La scelta per il live in diretta ricade di nuovo sul capoluogo partenopeo

Una vera e propria rinascita per il talent show di X Factor. L'edizione che si è conclusa lo scorso anno è stato un trionfo sia in termini di qualità degli artisti ma, più di tutto, ha convinto per un buon lavoro da parte dei giudici. E ora per la stagione 2025 si pensa in grande e si aggiungono tasselli per costruire un altro successo: come ha riportato Fanpage, pare che la finale sarà di nuovo in diretta da Napoli.

X Factor 2025 finirà in Piazza del Plebiscito

La notizia deve ancora essere confermata: Sky avrebbe scelto la città di Napoli come platea per l'ultima puntata dello show. Nonostante le difficoltà logistiche e organizzative, nella passata edizione la scelta di portare all'aperto il gran finale di X Factor è stata vincente dato che Piazza del Plebiscito ha regalato un live di tutto rispetto. E ora? Pare che si voglia replicare.

E' Fanpage a dare la notizia, dopo che, nelle scorse settimane, la finale bis di X Factor a Napoli era stata in bilico. Stando a quanto alle ultime informazioni, prima di Napoli sarebbero emerse soluzioni alternative, piazze di altre città pronte ad ospitare l'evento, per rendere la finale di X Factor itinerante, in rotazione anno dopo anno. Ma, alla fine, la scelta è caduta su Piazza del Plebiscito.

In quella splendida cornice, Mimì (della squadra di Manuel Agnelli) ha trionfato su i suoi avversasi ma è in quella cornice che X Factor ha confermato tutto il suo successo. Infatti, la passata edizione ha fatto risorgere il talent dalle sue stesse ceneri, tanto da diventare leader di ascolti e leader sui social. Tutto merito di artisti con il vero "fattore X" e di una buona conduzione. Giorgia, infatti, è stata una vera scoperta ed è confermata anche per l'edizione che debutterà in tv a settembre. In giuria pochi cambiamenti: esce Agnelli ma entra Gabbani e sono confermato Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Lezzi.