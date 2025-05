X Factor ufficializza la nuova giuria: Francesco Gabbani prende il posto di Manuel Agnelli

Francesco Gabbani entra ufficialmente a far parte della nuova giuria di X Factor 2025. Il cantautore, per la prima volta in un talent show, prende il posto lasciato vacante da Manuel Agnelli dopo il suo addio al programma e si unisce alla squadra di giudici dell'edizione in partenza a settembre su Sky e NOW. Confermata anche Giorgia alla conduzione.

Francesco Gabbani e il debutto a X Factor 2025

Francesco Gabbani a Sanremo

Per l'autore di Occidentali's Karma si tratta di una nuova avventura nel mondo della televisione. Dopo due trionfi a Sanremo, sei album all'attivo, 13 dischi di platino e oltre 700 milioni di visualizzazioni su YouTube, Francesco Gabbani sbarca a X Factor con un curriculum da veterano della musica italiana.

Reduce dalla sua ultima partecipazione a Sanremo 2025 con Viva la vita ha poi pubblicato l'album Dalla tua parte che è entrato direttamente al primo posto nella classifica dei vinili e al secondo tra gli album più venduti. Attualmente è in tour e si esibirà all'Arena di Verona il 1° ottobre 2025.

La nuova giuria prende forma: chi sono gli altri

Achille Lauro

Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi completano il quartetto dei giudici di questa nuova edizione e insieme a Gabbani, almeno sulla carta, garantiscono un mix di visioni artistiche capaci di riflettere la varietà del panorama musicale italiano. L'uscita di scena di Manuel Agnelli, forse il giudice più iconico del programma, segna la fine di un'era ma apre la strada a nuove dinamiche e nuove scommesse.

Le parole di Sky e Fremantle

Antonella d'Errico, Executive VP Content di Sky Italia, ha commentato con entusiasmo: "Francesco, insieme a Lauro, Jake e Paola saprà accogliere, far crescere e valorizzare il talento dei tanti giovani artisti che anche quest'anno porteranno la loro musica e i loro sogni sul palco di X Factor. Un ringraziamento sincero a Manuel Agnelli, che con la sua straordinaria competenza e originalità ha contribuito negli anni a rendere unico X Factor".

Anche Marco Tombolini, CEO di Fremantle, ha dato a Francesco Gabbani "un caloroso benvenuto a X Factor" e al suo predecessore Manuel Agnelli "che ha lasciato un segno indelebile nella storia del programma, un sincero grazie e un grande arrivederci".

Audizioni al via per X Factor 2025

Le registrazioni delle Audizioni partiranno la prossima settimana all'Allianz Cloud di Milano e il pubblico potrà assistere dal vivo prenotandosi sul sito ufficiale del programma. La caccia ai nuovi talenti è ufficialmente iniziata!